Âúë÷åâ ïðåäëàãà äà ñå ñïðàò ðîäèòåëñêèòå ñðåùè è åêñêóðçèèòå

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 12:03 / 15.10.2020Êîìåíòàðè (1)63
© ÁÃÍÅÑ
"172 äåöà è ó÷åíèöè ñà ñ ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà êîðîíàâèðóñ, à 165 ñà ó÷èòåëèòå. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà ñðåäíî äíåâíî ìåæäó 5 è 6 ñà çàðàçåíèòå ó÷åíèöè è ó÷èòåëè". 

Òîâà êàçà ïðîñâåòíèÿò ìèíèñòúð Êðàñèìèð Âúë÷åâ íà áðèôèíãà íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. "Çà ó÷åíèöèòå å îêîëî 6-7 ïúòè ïîä ñðåäíèòå ñòîéíîñòè îáùî çà íàñåëåíèåòî, êîåòî ïîòâúðæäàâà òåçàòà, ÷å òå ïî-ðÿäêî ñå ðàçáîëÿâàò. Ïðè ó÷èòåëèòå å ìàëêî íàä ñðåäíèÿ ïðîöåíò, êîåòî å íîðìàëíî", êîìåíòèðà Âúë÷åâ. 

"Êàðàíòèíèðàíèòå ó÷åíèöè è ó÷èòåëè êúì äíåøíà äàòà ñà 0,5%. Îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà ñðåäíî 3 íà 1000 ó÷åíèöè íå ñà ó÷èëè, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å 99,7% îò ñèñòåìàòà å ó÷èëà ïðèñúñòâåíî. Öåëòà íè òàçè ãîäèíà å ìàêñèìóì ïðèñúñòâåíî îáó÷åíèå", çàÿâè ïðîñâåòíèÿò ìèíèñòúð. "Ìåðêèòå òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò è â ó÷èëèùàòà. Ïðèçîâàâàì âñè÷êè äà áúäàò ïî- îòãîâîðè. Àêî ìåðêèòå ñå ñïàçâàò, èìàìå âñè÷êè øàíñîâå ó÷åáíàòà ãîäèíà äà áúäå íàä 98% ïðèñúñòâåíà", êàçà Êðàñèìèð Âúë÷åâ

Ïî äóìèòå ìó â ìîìåíòà îñíîâåí ïðîáëåì å íå òîëêîâà âèñîêèÿò áðîé çàðàçåíè ó÷åíèöè, à òåçè, êîèòî ñà ðàçâèëè ãðèïîïîäîáíè ñèìïòîìè â îòäåëíèòå ó÷èëèùà. Íà ó÷èëèùàòà ùå áúäå ïðåïîðú÷àíî äà îãðàíè÷àò íåçàäúëæèòåëíèòå äåéíîñòè èëè ÷àñò îò òÿõ äà ñå ïðîâåäàò â åëåêòðîííà ñðåäà. Íàïðèìåð ðîäèòåëñêèòå ñðåùè, çàñåäàíèÿòà íà îáùåñòâåíèòå ñúâåòè è íàñòîÿòåëñòâà. Ñúùî òàêà ùå ñå ïðåïîðú÷à ïëàíèðàíèòå åêñêóðçèè äà áúäàò îòëîæåíè çà ïðîëåòòà.




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