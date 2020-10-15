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|Âúë÷åâ ïðåäëàãà äà ñå ñïðàò ðîäèòåëñêèòå ñðåùè è åêñêóðçèèòå
Òîâà êàçà ïðîñâåòíèÿò ìèíèñòúð Êðàñèìèð Âúë÷åâ íà áðèôèíãà íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. "Çà ó÷åíèöèòå å îêîëî 6-7 ïúòè ïîä ñðåäíèòå ñòîéíîñòè îáùî çà íàñåëåíèåòî, êîåòî ïîòâúðæäàâà òåçàòà, ÷å òå ïî-ðÿäêî ñå ðàçáîëÿâàò. Ïðè ó÷èòåëèòå å ìàëêî íàä ñðåäíèÿ ïðîöåíò, êîåòî å íîðìàëíî", êîìåíòèðà Âúë÷åâ.
"Êàðàíòèíèðàíèòå ó÷åíèöè è ó÷èòåëè êúì äíåøíà äàòà ñà 0,5%. Îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà ñðåäíî 3 íà 1000 ó÷åíèöè íå ñà ó÷èëè, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å 99,7% îò ñèñòåìàòà å ó÷èëà ïðèñúñòâåíî. Öåëòà íè òàçè ãîäèíà å ìàêñèìóì ïðèñúñòâåíî îáó÷åíèå", çàÿâè ïðîñâåòíèÿò ìèíèñòúð. "Ìåðêèòå òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò è â ó÷èëèùàòà. Ïðèçîâàâàì âñè÷êè äà áúäàò ïî- îòãîâîðè. Àêî ìåðêèòå ñå ñïàçâàò, èìàìå âñè÷êè øàíñîâå ó÷åáíàòà ãîäèíà äà áúäå íàä 98% ïðèñúñòâåíà", êàçà Êðàñèìèð Âúë÷åâ.
Ïî äóìèòå ìó â ìîìåíòà îñíîâåí ïðîáëåì å íå òîëêîâà âèñîêèÿò áðîé çàðàçåíè ó÷åíèöè, à òåçè, êîèòî ñà ðàçâèëè ãðèïîïîäîáíè ñèìïòîìè â îòäåëíèòå ó÷èëèùà. Íà ó÷èëèùàòà ùå áúäå ïðåïîðú÷àíî äà îãðàíè÷àò íåçàäúëæèòåëíèòå äåéíîñòè èëè ÷àñò îò òÿõ äà ñå ïðîâåäàò â åëåêòðîííà ñðåäà. Íàïðèìåð ðîäèòåëñêèòå ñðåùè, çàñåäàíèÿòà íà îáùåñòâåíèòå ñúâåòè è íàñòîÿòåëñòâà. Ñúùî òàêà ùå ñå ïðåïîðú÷à ïëàíèðàíèòå åêñêóðçèè äà áúäàò îòëîæåíè çà ïðîëåòòà.
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