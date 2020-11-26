Âòîðî ïîðåäíî äåíîíîùèå ñ ðåêîðäåí áðîé èçëåêóâàíè, 3712 íîâîçàðàçåíè

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:41 / 26.11.2020Êîìåíòàðè (3)46
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3 712 ñà íîâîäèàãíîñòèöèðàíèòå ñ êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ëèöà ó íàñ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. PCR òåñòîâåòå, íàïðàâåíè ïðåç ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà, ñà 8 820 , êîåòî îçíà÷àâà, ÷å èíôåêòèðàíè ñ âèðóñà ñà 42.09 ïðîöåíòà îò èçñëåäâàíèòå.

Íàé-ìíîãî íîâè çàðàçåíè èìà â ñòîëèöàòà – 929. Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè ïî íàñòîÿù àäðåñ íà ëèöàòà å, êàêòî ñëåäâà: Áëàãîåâãðàä – 155; Áóðãàñ – 221; Âàðíà – 301; Âåëèêî Òúðíîâî – 83; Âèäèí – 22; Âðàöà – 89; Ãàáðîâî – 84; Äîáðè÷ – 34; Êúðäæàëè – 12; Êþñòåíäèë – 113; Ëîâå÷ – 29; Ìîíòàíà – 64; Ïàçàðäæèê – 88; Ïåðíèê – 72; Ïëåâåí – 102; Ïëîâäèâ – 408; Ðàçãðàä – 26; Ðóñå – 158; Ñèëèñòðà – 59; Ñëèâåí – 89; Ñìîëÿí – 7; Ñîôèÿ – 100; Ñîôèÿ (ñòîëèöà) – 929; Ñòàðà Çàãîðà – 185; Òúðãîâèùå – 18; Õàñêîâî – 118; Øóìåí – 53; ßìáîë – 93.

133 060 ñà îáùî ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ ó íàñ. 87 073 îò òÿõ ñà àêòèâíè. 42 620 ñà èçëåêóâàíèòå ëèöà. Îò òÿõ 2 518 ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå.

6 548 ïàöèåíòè ñ äîêàçàí COVID-19 ñà íàñòàíåíè â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù. 410 îò òÿõ ñå íàìèðàò â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ è êëèíèêè.Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ìåäèöèíñêèòå ñëóæèòåëè, ïðè êîèòî å ïîòâúðäåíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ó íàñ, ñà îáùî 5 280.

Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë êîíñòàòèðàí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà 3 367. Íîâèòå ñëó÷àè îò èçìèíàëèòå 24 ÷àñà ñà 141.




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