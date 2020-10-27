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Âèòàíîâ: Ñëåä 2 ñåäìèöè ùå íàìàëåÿò çàðàçåíèòå, àêî ñå çàòâîðèì âñè÷êè âêúùè
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:49 / 27.10.2020Êîìåíòàðè (15)68
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"Îïòèìèñòè÷íàòà ïðîãíîçà çà íîåìâðè ìåñåö å 68 500 ðåãèñòðèðàíè COVID-19 ñëó÷àÿ. Êàêòî çíàåòå îáà÷å, îïòèìèñòè÷íèòå ïðîãíîçè ñå íàäõâúðëÿò. Ñïîðåä ìåí èìà ÷èñëà è êàðòè, êîèòî íå áèâà äà ñå ïîêàçâàò, çà äà íå ñå ïàíèêüîñâàò õîðàòà. Ñèòóàöèÿòà âå÷å å òðóäíî êîíòðîëèðóåìà, íàä 2000 ñëó÷àÿ íà äåí ñà ñåðèîçíà òåæåñò çà çäðàâíàòà ñèñòåìà“. Òîâà çàÿâè â ñòóäèîòî íà "Çäðàâåé, Áúëãàðèÿ“ ìàòåìàòèêúò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ïðîô. Íèêîëàé Âèòàíîâ.

 

Ñïåöèàëèñòúò îáÿñíè, ÷å ïðè äîñòèãàíå íà òåçè 68 500 ñëó÷àÿ, 8000 ëåãëà çà COVID-19-áîëíè âñå îùå ùå áúäàò äîñòàòú÷íè. Ïðèòåñíèòåëíî å áàçîâîòî ðåïðîäóêòèâíî ÷èñëî, êîåòî âå÷å å 1,56 – ò.å. 100 äóøè îçäðàâÿâàò, 156 äóøè ñå çàðàçÿâàò, ïîñî÷è ïðîô. Âèòàíîâ.

"Ñåãà àêòèâíè ñà äå ôàêòî 160 000 ñëó÷àÿ – 20 000 àêòèâíè ïî îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà, óìíîæåíè ïî 8. À ñðåäíî åäèí òàêúâ ÷îâåê å êîíòàêòåí ñúñ 7-8 äóøè. Ðåàëíî çàðàçåíèòå â ñòðàíàòà ñà îêîëî 320 õèëÿäè äóøè, êàòî îôèöèàëíèòå ðåãèñòðèðàíè ñà îêîëî 40 õèëÿäè", îáÿñíè ìàòåìàòèêúò.

Òîé êîìåíòèðà è íàëîæåíèòå â ñòðàíàòà ìåðêè ñðåùó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà. "Ìÿðêàòà çà ìàñêèòå íàâúí å ïî-ñêîðî äîáðà", çàÿâè ïðîô. Íèêîëàé Âèòàíîâ. 

"Äîðè äà áúäàò íàëîæåíè è ïî-ñòðîãè ìåðêè, ùå ñà íóæíè íÿêîëêî ñåäìèöè ïðåäè òîâà äà èìà åôåêò. Àêî ñå çàòâîðèì âñè÷êè âêúùè, ñëåä 2 ñåäìèöè ùå íàìàëåÿ çàðàçåíèòå. Òðÿáâà äà ñå îãðàíè÷àò êîíòàêòèòå íà çàêðèòè ïðîñòðàíñòâà.  À òîâà å íåâúçìîæíî. Òðÿáâà äà âíèìàâàìå ñ êîíòàêòèòå ìåæäó õîðàòà â çàòâîðåíèòå ïðîñòðàíñòâà“, íàïîìíè îùå âåäíúæ ñïåöèàëèñòúò.

Ïðîô. Âèòàíîâ èçðàçè ìíåíèå, ÷å ïðèñúñòâåíèÿò ñòàðò íà ó÷åáíàòà ãîäèíà íå å áèë ãðåøêà. Âàæíî ñïîðåä íåãî å ó÷åíèöèòå äà èçïîëçâàò ïðåäïàçíè ñðåäñòâà, à ó÷èòåëè äà ñå ïàçÿò.




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ÈÑÊÀÌ ÄÀ ÊÀÆÀ ÍÅÙÎ ÏÎ ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÒÎÇÈ ÌÀËÓÓÌÍÈÊ , ÀÌÀ ÌÅ Å ÑÐÀÌ ÄÀ ÃÎ ÍÀÏÈØÀðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€
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Ïî õóáàâî â ùàáà äà ïîêàíÿò åäíà ñèíîïòè÷êà è åäíà âðà÷êà çà èçãîòâÿíå íà ïðîãíîçèòå è áåç òîâà ðÿäêî ñà âåðíè
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Çàòâàðÿé ñå òè, áå ëàéíàð íåùàñòåí.
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Çàïî÷âàò äà íè îáðàáîòâàò. È ïîñëå êàêâî?
ïðåäè 2 ÷. è 16 ìèí.
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×êààé, ÷àêàé... íàëè ïðåäè íÿêîëêî äíè ñúùèÿ òîÿ ïàëÿê êàçà, ÷å äî ñåäíèöà ùåëè äà ñïàäíàò ñ 30%, àêî íîñÿò ìàñêè??? À êîéòî èñêà - äà ñå çàòâàðÿ.... íèêîé íå ìîæå äà ãî ñïðå.
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Êúø,òè â êúùè Íàñëóøàõìå ñå íà êàêâè ëè íå íåùà.. Áàñòà,Ñòîï!!! Êîéòî èñêà äà ñè ñòîè â êúùè è äà ìó ïðîìèâàò ìîçúêà. Âúïðîñ íà ëè÷åí èçáîð... Ìîëÿ ñïðåòå äà ñå ïñèõÿñâàòå!!!
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È ïîñëå, êàòî èçëåçåì ïàê ñúùîòî è òàêà äî áåçêðàé....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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