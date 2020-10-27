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|Âèòàíîâ: Ñëåä 2 ñåäìèöè ùå íàìàëåÿò çàðàçåíèòå, àêî ñå çàòâîðèì âñè÷êè âêúùè
Ñïåöèàëèñòúò îáÿñíè, ÷å ïðè äîñòèãàíå íà òåçè 68 500 ñëó÷àÿ, 8000 ëåãëà çà COVID-19-áîëíè âñå îùå ùå áúäàò äîñòàòú÷íè. Ïðèòåñíèòåëíî å áàçîâîòî ðåïðîäóêòèâíî ÷èñëî, êîåòî âå÷å å 1,56 – ò.å. 100 äóøè îçäðàâÿâàò, 156 äóøè ñå çàðàçÿâàò, ïîñî÷è ïðîô. Âèòàíîâ.
"Ñåãà àêòèâíè ñà äå ôàêòî 160 000 ñëó÷àÿ – 20 000 àêòèâíè ïî îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà, óìíîæåíè ïî 8. À ñðåäíî åäèí òàêúâ ÷îâåê å êîíòàêòåí ñúñ 7-8 äóøè. Ðåàëíî çàðàçåíèòå â ñòðàíàòà ñà îêîëî 320 õèëÿäè äóøè, êàòî îôèöèàëíèòå ðåãèñòðèðàíè ñà îêîëî 40 õèëÿäè", îáÿñíè ìàòåìàòèêúò.
Òîé êîìåíòèðà è íàëîæåíèòå â ñòðàíàòà ìåðêè ñðåùó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà. "Ìÿðêàòà çà ìàñêèòå íàâúí å ïî-ñêîðî äîáðà", çàÿâè ïðîô. Íèêîëàé Âèòàíîâ.
"Äîðè äà áúäàò íàëîæåíè è ïî-ñòðîãè ìåðêè, ùå ñà íóæíè íÿêîëêî ñåäìèöè ïðåäè òîâà äà èìà åôåêò. Àêî ñå çàòâîðèì âñè÷êè âêúùè, ñëåä 2 ñåäìèöè ùå íàìàëåÿ çàðàçåíèòå. Òðÿáâà äà ñå îãðàíè÷àò êîíòàêòèòå íà çàêðèòè ïðîñòðàíñòâà. À òîâà å íåâúçìîæíî. Òðÿáâà äà âíèìàâàìå ñ êîíòàêòèòå ìåæäó õîðàòà â çàòâîðåíèòå ïðîñòðàíñòâà“, íàïîìíè îùå âåäíúæ ñïåöèàëèñòúò.
Ïðîô. Âèòàíîâ èçðàçè ìíåíèå, ÷å ïðèñúñòâåíèÿò ñòàðò íà ó÷åáíàòà ãîäèíà íå å áèë ãðåøêà. Âàæíî ñïîðåä íåãî å ó÷åíèöèòå äà èçïîëçâàò ïðåäïàçíè ñðåäñòâà, à ó÷èòåëè äà ñå ïàçÿò.
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Êîìåíòàðè (15)
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Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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