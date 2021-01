Виктория от Варна с престижно международно признание

© Виктория беше отличена за своята поредица от онлайн концерти. Българката спечели наградата в категория “Best Home Concert" (“Най-добър домашен концерт") в седмите годишни отличия “Vision Music Awards" на най-големия международен сайт за Евровизия. Потребителите на популярния портал Wiwibloggs ѝ отредиха първото място с около 10% от всички получени гласове тази година. Виктория беше отличена в още две категории - “Best Interior Design" (“Най-добър интериорен дизайн") и “Best Quarantine Couture" (“Най-добър стил по време на карантината").



Българският представител на Евровизия 2020 и 2021 изнесе своя първи онлайн концерт от дома си в София през март 2020 година и се превърна в първия артист от отмененото издание на конкурса, който зарадва публиката с подобно събитие. По време на събитието, което се проведе с подкрепата на финтех компанията iCard, Виктория изпя за първи път на живо “Tears Getting Sober", песента с която трябваше да представи България на миналогодишното издание на конкурса. Освен българската песен за Евровизия, тогава тя изпълни и кавъри на едни от най-големите хитове на Дуа Липа, Хари Стайлс и Люис Капалди.



Пълен запис на концерта на Виктория от 28 март: https://www.youtube.com/watch?v=wvDv5NhxpmU



Концертът бе гледан на живо от зрители в повече от 30 държави, като най-голяма част от тях бяха от Испания, Великобритания, Германия и Холандия. Интимната и задушевна обстановка, подборът на песни и невероятният глас на Виктория впечатлиха международните фенове на конкурса и донесоха наградата за “Най-добър домашен концерт". Интериорният дизайн на дома на Виктория, който е дело на Ligna Group – една от най-успешните български компании на междуродния пазар в областта на мебелното обзавеждане, пък ѝ донесе наградата в категория “Best Interior Design".



Освен концерт от дома си, Виктория взе участие и в още два концерта, които също допринесоха за отличието – Eurovision Home Concert и Wiwi Jam at Home. В тях тя изпълни отново песента си Tears Getting Sober и акустичен кавър на “Arcade", песента на победителя от Евровизия 2019 Дънкан Лоурънс.



Акустичната версия на “Arcade", която получи признание и от самия Дънкан Лоурънс: https://www.youtube.com/watch?v=h1FNaq_i-NI







Wiwibloggs е най-посещаваната независима медия за Евровизия в света с десетки хиляди последователи. Създаден през 2009 г., сайтът и до днес не спира да отразява всичко ново и актуално около конкурса и участниците в него. През април 2015 г. Wiwibloggs печели награда за топ блог в Обединеното кралство в сферата на изкуства, култура и развлечения.



Годината започна изключително силно за Виктория. На 1 януари беше обявено, че песента ѝ “Tears Getting Sober" попадна в топ 30 на класацията за най-любими песни на феновете на Евровизия за всички времена. Българската песен, която трябваше да представи страната ни на отменения конкурс през 2020 година в Ротердам, се класира на 26-то място. Годишната класация "ESC TOP 250“ подрежда 250-те най-обичани песни на зрителите на най-голямата музикална надпревара в света.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18, 20 и 22 май. Зрителите в България мога да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22 часа. Участието на страната ни се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group. Генерален спонсор на българското участие в Ротердам е iCard.