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|Ваксинират ни в 6 региона, ето къде попада Благоевград
Всеки един регион ще има отговорник, който ще извършва централната логистика - РЗИ-Враца, РЗИ-Велико Търново, РЗИ-Варна, РЗИ-Бургас, РЗИ-Пловдив, РЗИ-София. Те ще работят в сътрудничество с ръководителя на Координационния щаб Красимир Гигов, посочи министърът.
Район 1 включва областите Видин, Монтана и Враца
Район 2 - Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе
Район 3 - Разград, Търговище, Шумен, Варна, Добрич, Силистра
Район 4 - София-град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград
Район 5 - Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали
Район 6 - Сливен, Ямбол и Бургас.
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Коментари (2)
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