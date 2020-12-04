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Ваксинират ни в 6 региона, ето къде попада Благоевград
Автор: Васил Динев 11:54 / 04.12.2020Коментари (2)21
© Getty Images
Решихме България да бъде разделена на 6 региона за ваксинациите. Първоначално планирахме 7 региона. Решихме София обаче да бъде включена в 4-и регион, съобщи министърът на здравеопазването Костадин Ангелов днес.

Всеки един регион ще има отговорник, който ще извършва централната логистика - РЗИ-Враца, РЗИ-Велико Търново, РЗИ-Варна, РЗИ-Бургас, РЗИ-Пловдив, РЗИ-София. Те ще работят в сътрудничество с ръководителя на Координационния щаб Красимир Гигов, посочи министърът.

Район 1 включва областите Видин, Монтана и Враца

Район 2 - Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе

Район 3 - Разград, Търговище, Шумен, Варна, Добрич, Силистра

Район 4 - София-град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград

Район 5 - Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали

Район 6 - Сливен, Ямбол и Бургас.




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район 5 е 1,7 мил. официално през 2016г. за сравнение регион 6 е два пъти по малък 723хил. ,а район 1 е 390хил. души смятайте кога ще има ваксини за големите райони !ТУКА СЕ ИЗДЪНИХА ТОТАЛНА ГЛУПОСТ са тези райони!АМА ТОТАЛНА!
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Мога да ви кажа ,че Пловдив отново е прецакан....погледнете като численост на население район 5 е най голям ,а вероятно ваксините ще са по равно в районите .....смятайте кога ,ще има ваксини за всички които желаят да се ваксинират!
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