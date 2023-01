В продажба са вече  нискомолекулните хепарини за бременни

© Възстановени са продажбите на нискомолекулни хепарини, прилагани при бременни жени, информира Министерството на здравеопазването.



В предоставената от министерството информация до медиите, се казва:



"Във връзка с медийни публикации относно липсата на нискомолекулни хепарини, прилагани при бременни жени, ви информираме, че информацията, разпространена по-рано днес от Министерството на здравеопазването в отговор на постъпили запитвания, е:



Представителят за България на притежателя на разрешенията за употреба на лекарствените продукти Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml - 0,6 ml 5700 IU (INN Nadroparin), Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml - 0,4 ml 3800 IU (INN Nadroparin) и Fraxiparine Solution for injection 9500 IU anti-Xa IU/ml - 0,3 ml x 10 (INN Nadroparin) е уведомил МЗ и ИАЛ, че считано от 18.01.2023 г. са възстановени продажбите на територията на България на посочените лекарствените продукти. Към настоящия момент има налични количества в складовете на ПРУ и търговци на едро в страната.



Представителят на ПРУ на Clexane 40, 60, 80 е уведомил ИАЛ, че до 06.02.2023 г. ще се осъществи поредната планирана доставка от лекарствените продукти на територията на страната, а към момента има налични количества в собствения му склад и в складовете на търговци на едро"