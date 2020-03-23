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|Òóðèñòè÷åñêèÿò áðàíø âúâ Âàðíà ñ èäåè çà îâëàäÿâàíå íà êðèçàòà, ïðåäèçâèêàíà îò êîðîíàâèðóñà
Ñëåä áëèçî 4-÷àñîâè äåáàòè ñà âçåòè ðåäèöà ðåøåíèÿ îòíîñíî COVID 19 è êðèçàòà â òóðèñòè÷åñêèÿ áðàíø. Òå ñà îáîáùåíè â äåêëàðàöèÿ, àäðåñèðàíà äî ìèíèñòúðà íà òóðèçìà Íèêîëàíà Àíãåëêîâà. Ïðåäëîæåíèÿòà è ðåøåíèÿòà ñà îò èìåòî íà Âàðíåíñêà òóðèñòè÷åñêà êàìàðà, Âàðíåíñêà ðåñòîðàíòüîðñêà è õîòåëèåðñêà àñîöèàöèÿ è Âàðíåíñêà àñîöèàöèÿ íà òóðèñòè÷åñêèòå àãåíòè. Åòî êàêâî ñå ïîñî÷âà â äåêëàðàöèÿòà:
"Óâàæàåìà ìèíèñòúð Àíãåëêîâà,
Îáÿâåíàòà îò ÑÇÎ ïàíäåìèÿ îò êîðîíàâèðóñ îêàçâà ëàâèíîîáðàçíî êðèçèñíî âëèÿíèå âúðõó áúëãàðñêèÿ òóðèñòè÷åñêè áèçíåñ. Çàñåãíàòè ñà êàêòî ÌÑÏ – òóðîïåðàòîðè, òóðàãåíòè, õîòåëèåðè è ðåñòîðàíòüîðè, òàêà è ãîëåìèòå êîðïîðàòèâíè òóðèñòè÷åñêè ïðåäïðèÿòèÿ. Òóðèñòè÷åñêîòî òúðñåíå çà èçõîäÿù, âõîäÿù è âúòðåøåí òóðèçúì êúì ìîìåíòà êëîíè êúì íóëà. Ïîòðåáèòåëèòå àíóëèðàò ðåçåðâèðàíè ïðåäñòîÿùè ïúòóâàíèÿ äîðè çà ìåñåöèòå êúì êðàÿ íà ãîäèíàòà. Ðåäèöà ìàëêè òóðèñòè÷åñêè ïðåäïðèÿòèÿ ñà íà ãðàíèöèòå íà ñâîèòå ôèíàíñîâè âúçìîæíîñòè ïîðàäè âðúùàíå íà ïàðè çà îòêàçàíè ðåçåðâàöèè.
Óâàæàåìî ã-æî ìèíèñòúð,
×ðåç Âàñ ñå îáðúùàìå êúì äúðæàâíèòå îðãàíè ñúñ ñëåäíèòå ïðåäëîæåíèÿ:
Ïðåäñòàâèòåëè íà äúðæàâíèòå èíñòèòóöèè ñ îòíîøåíèå êúì òóðèçìà (Ìèíèñòåðñòâîòî íà òóðèçìà, Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå è äð.) äà ïðåäîñòàâÿò ðåãóëÿðíî ÷ðåç ìåäèèòå êîìïëåêñíà îöåíêà íà ñèòóàöèÿòà ñ öåë ïðåäîòâðàòÿâàíå íà èðàöèîíàëíè ïîòðåáèòåëñêè ðåàêöèè è àíóëàöèè íà ïúòóâàíèÿ çà ïî-äàëå÷íè ïåðèîäè.
Äà ñå îáñúäè è âúâåäå ïåðèîä íà îáëåê÷åíèÿ çà ðàáîòîäàòåëèòå ÷ðåç ðàçñðî÷âàíå íà ïðåäñòîÿùè ïëàùàíèÿ íà ñîöèàëíè îñèãóðîâêè çà ïåðñîíàë, çàåò íà òðóäîâ äîãîâîð.
Ìèíèñòåðñòâîòî äà ïðîâåäå ðàçãîâîð ñ Àñîöèàöèÿòà íà áàíêèòå â Áúëãàðèÿ ñ öåë ïîñòèãàíå íà äîãîâîðåíîñò çà ðàçóìíî ðàçñðî÷âàíå íà êðåäèòíè çàäúëæåíèÿ íà òóðèñòè÷åñêè ïðåäïðèÿòèÿ, èçïàäíàëè â êðàéíè ôèíàíñîâè çàòðóäíåíèÿ.
Ìèíèñòåðñòâîòî íà òóðèçìà äà ïðåñòðóêòóðèðà ìàðêåòèíãîâàòà ñè êîìóíèêàöèîííà äåéíîñò â ïîñîêà íà êðèçèñåí ÏÐ íà âúòðåøíèÿ è ìåæäóíàðîäíèÿ òóðèñòè÷åñêè ïàçàð íà äåñòèíàöèÿ Áúëãàðèÿ.
Ãîðåïîñî÷åíèòå îðãàíèçàöèè ñìå íà ðàçïîëîæåíèå çà ñúäåéñòâèå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà òóðèçìà çà ïðåîäîëÿâàíå íà áåçïðåöåäåíòíàòà êðèçà â áúëãàðñêèÿ òóðèñòè÷åñêè áèçíåñ".
Ñïîðåä Ãåð÷î Ãåð÷åâ èìà îùå ðåäèöà ìåðêè, êîèòî òðÿáâà äà áúäàò âçåòè ïî îòíîøåíèå íà òóðîïåðàòîðèòå íà äúðæàâíè÷åñêî íèâî.
"Ìèíèñòåðñòâîòî òðÿáâà äà ñòèìóëèðà è ïîîùðè áúëãàðñêèòå ïðèåìàùè òóðîïåðàòîðè. Çàùîòî ÒÓÈ íàïðèìåð âå÷å îáÿâè, ÷å ñïèðà (íå ñàìî çà Áúëãàðèÿ), äåéíîñòòà ñè çà ïðåäñòîÿùèÿ ëåòåí ñåçîí è ùå òúðñè äúðæàâíà ïîìîù â Ãåðìàíèÿ çà ñâîåòî îöåëÿâàíå. Ïî ïîäîáåí íà÷èí ñà çàòðóäíåíè è îñòàíàëèòå ãèãàíòñêè ìåæäóíàðîäíè êîíöåðíè. Â óñëîâèÿòà íà î÷àêâàí ñðèâ íà ëåòíèÿ ñåçîí, âúçìîæåí îòäóøíèê çà Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñòàíå óâåëè÷àâàíåòî áðîÿ íà òóðèñòèòå, âîäåíè îò áúëãàðñêèòå òóðîïåðàòîðè (òå ñà ïðåäèìíî ìèêðî è ìàëêè, à ïî-ðÿäêî ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ).
Òå âñè÷êè, áëàãîäàðåíèå íà ëè÷íèòå ñè âðúçêè ñúñ ñâîèòå ïàðòíüîðè â ÷óæáèíà, èìàò ãîëÿì ïîòåíöèàëåí ðåñóðñ äà äîêàðâàò íîâè òóðèñòè. Òå çà ïîðåäåí ïúò ìîæå äà ñå îêàæàò â ðîëÿòà íà ñïàñèòåëè íà ñåçîíà, òúé êàòî ïðàâÿò íàé-ðàçëè÷íè ôåñòèâàëè, ñ êîèòî óäúëæàâàò ëåòíèÿ ñåçîí. Ïðàâÿò è ìíîãî äðóãè ïîäîáíè ïðîÿâè. Â òîçè ñìèñúë çàäúëæèòåëíî å ìèíèñòåðñòâîòî äà âúçïðèåìå ïîëèòèêà çà ïîäïîìàãàíå è íàñúð÷àâàíå íà áúëãàðñêèòå ïðèåìàùè òóðîïåðàòîðè. Òóê íå ñòàâà äóìà çà íÿêàêâî ìàòåðèàëíî ïîäïîìàãàíå, îò ðîäà íà çëîïîëó÷íàòà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà çà ñòèìóëèðàíå äîêàðâàíåòî íà ïîâå÷å òóðèñòè. Äîñòàòú÷íî å, àêî ìèíèñòåðñòâîòî, ñúñ ñâîÿ àäìèíèñòðàòèâåí àâòîðèòåò, "ïîñúâåòâà" õîòåëèåðèòå äà äàäàò íà áúëãàðñêèòå òóðîïåðàòîðè ñúùèòå äîãîâîðíè óñëîâèÿ êîèòî äàâà íà ãèãàíòñêèòå ÷óæäåñòðàííè òóðîïåðàòîðè. Òîâà ùå áúäå ïîâå÷å îò ðàçóìíî! Òàêà íèå, ìåñòíèòå ïàòðèîòè, ùå óñïååì äà äîêàðàìå ïîâå÷å òóðèñòè, â ñðàâíåíèå ñ ãèãàíòèòå - êîèòî ñå èíòåðåñóâàò ñàìî îò ñâîèòå ïå÷àëáè è õè÷ íå ãè å åíÿ çà áúëãàðñêèÿ òóðèçúì.
Ìíîãî å âàæíî, â óñëîâèÿòà íà âñåîáùàòà åâðîïåéñêà êàðàíòèíà, äà ñå îñèãóðè òðàíñïîðòíàòà äîñòúïíîñò äî Áúëãàðèÿ ïî øîñå. Íàðåä ñ òðàíçèòíèòå êîðèäîðè çà ìåæäóíàðîäíèÿ êàìèîíåí òðàíñïîðò, òðÿáâà äà ñå óðåäÿò òàêèâà êîðèäîðè è çà àâòîáóñè è çà àâòîòóðèñòè îò Åâðîïà. Òàêàâà çàäà÷à å ïî ñèëàòà ñàìî íà îáåäèíåíèòå äåéñòâèÿ íà ìèíèñòåðñòâàòà íà òóðèçìà è íà òðàíñïîðòà. Êàòî èíèöèàòèâàòà òðÿáâà äà áúäå íà íàøåòî ìèíèñòåðñòâî! Ñàìîëåòèòå äàëå÷ íå ñà åäèíñòâåíèÿ âúçìîæåí òóðèñòè÷åñêè òðàíñïîðò! Çà ñïðàâêà, è äîñåãà ïî÷òè ïîëîâèíàòà îò ïîëñêèòå òóðèñòè â Áúëãàðèÿ ïðèñòèãàò ñ àâòîáóñè. Ïîìíèì âðåìåòî, êîãàòî áúëãàðñêèòå êóðîðòè áÿõà "çàëåòè" ñ àâòîòóðèñòè îò öåíòðàëíîåâðîïåéñêèòå ñòðàíè – íàïîñëåäúê îáà÷å òîçè âèä òóðèñòè ìíîãî íàìàëÿâà.
Îñâåí öåíòðàëèçèðàíîòî (íà äúðæàâíî íèâî) óðåæäàíå ïðîáëåìèòå îêîëî ÷ë. 88 è ÷ë. 89 îò ÇÒ çà èçõîäÿùèÿ òóðèçúì, äà ñå íàïðàâè öåíòðàëèçèðàíî (íà äúðæàâíî íèâî) óåäíàêâÿâàíå ïðàêòèêàòà çà ïðèåìàùèÿ òóðèçúì ïðè àíóëèðàíå íà ðàííèòå ðåçåðâàöèè çà ëåòíèÿ ñåçîí, êàêòî è óðåæäàíå ïðîáëåìà ñ âå÷å ïëàòåíèòå íà õîòåëèòå àâàíñè çà ëåòíèÿ ñåçîí. À òîçè ïðîáëåì ùå íè çàëåå ïðîñòî äî äíè. Ïîòðåáèòåëÿò â Åâðîïà, èçïëàøåí îò øóìîòåâèöàòà îêîëî êîðîíà âèðóñà, çàïî÷íà ìàñîâî äà ñå îòêàçâà îò âå÷å íàïðàâåíèòå è ïðåäïëàòåíè ðåçåðâàöèè çà ëÿòîòî. Òîâà îò åäíà ñòðàíà ñèãóðíî ùå áúäå ïàãóáíî çà òóðîïåðàòîðèòå äîêàðâàùè òóðèñòè â Áúëãàðèÿ, íî îò äðóãà ñòðàíà ùå áúäå ôàòàëíî çà íàøèòå õîòåëè è äðóãàòà òóðèñòè÷åñêà èíôðàñòðóêòóðà! Àêî íå ñå íàïðàâè òàêîâà äúðæàâíî ðåãóëèðàíå íà ïðîáëåìà, ðåøàâàíåòî ìó îò ãëåäíàòà òî÷êà íà åäèíè÷íèÿ õîòåëèåð ùå äîâåäå äî àáñîëþòíà "êàøà" ïðåç ëåòíèÿ ñåçîí. Ñåãà âñåêè õîòåë, ñïîðåä íàñòðîåíèåòî íà íåãîâèÿ ñîáñòâåíèê èëè íà íåãîâèÿ àäâîêàò, ïðèëàãà íàé-ðàçëè÷íè – ÷åñòî íèêîìó íåèçãîäíè - óñëîâèÿ çà óðåæäàíå ïðîáëåìà ñ àíóëàöèèòå è àâàíñèòå çà ñåçîíà. Äà íå çàáðàâÿìå, ÷å çíà÷èòåëíà ÷àñò îò ñîáñòâåíèöèòå íà õîòåëè íå ñà ïðîôåñèîíàëèñòè â òóðèçìà. Òå, ïðîñòî ïî ñòå÷åíèå íà îáñòîÿòåëñòâàòà, ñà èìàëè êúñìåòà äà èì "ïàäíàò" åäíè ãîëåìè ïàðè, è ïîíåæå ñà ÷óâàëè, ÷å òóðèçìúò å ïå÷åëèâø îòðàñúë, ñà âëîæèëè ïàðè â ïðèäîáèâàíåòî íà õîòåëè. Çàòîâà ñå íàëàãà, ìèíèñòåðñòâîòî þðèäè÷åñêè äà îñèãóðè çàïàçâàíåòî íà îáùèòå áúëãàðñêè èíòåðåñè.
Ïðåðàáîòâàíå íàñî÷åíîñòòà íà íàöèîíàëíàòà òóðèñòè÷åñêà ðåêëàìà, êúì ïîä÷åðòàâàíå ïðåäèìñòâàòà íà Áúëãàðèÿ â óñëîâèÿòà íà áîðáà ñ âèðóñíàòà ïàíäåìèÿ. Â íàñîêà, ÷å Áúëãàðèÿ èìà äîñòàòú÷íî ôàêòîðè : ïðèðîäíè, èñòîðè÷åñêè, ÷îâåøêè è ò.í., çà äà îñèãóðÿâà áëàãîïðèÿòíîòî ïðåáèâàâàíå íà òóðèñòèòå ó íàñ â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿòà.
Áúëãàðèÿ å ñòðàíà íà áèëêèòå, íà ÑÏÀ, èìàìå ïðåêðàñíè ïóëìîëîãè÷íè êóðîðòè (ñðåä òÿõ Ñàíäàíñêè å íà íàä-åâðîïåéñêî íèâî), â êîèòî óñïåøíî ìîãàò äà ñå ëåêóâàò ïîñëåäèöè îò áîëåñòè íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà (ñëåäñòâèå îò âèðóñà). Òàêà êàêòî íàïðèìåð â ìèíàëîòî å ïðîâåæäàíî ãðîçäîëå÷åíèå . . . Ñ âñè÷êî òîâà òðÿáâà äà ïðîãëóøèì Åâðîïà, è òàêà öåëîãîäèøíî äà ñè îñèãóðèì äîñòàòú÷íî ãîëÿì áðîé òóðèñòè!", êîìåíòèðà çà ìåäèÿòà íè Ãåð÷î Ãåð÷åâ.
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà