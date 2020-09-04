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|Òèòè ïàê ãî íàïðàâè! Ìèíà íà ÷åðâåíî, íàñòîÿâàò çà îòíåìàíå íà êíèæêàòà ìó
"Êîëàòà íà Òèòè Ïàïàçîâ îòíîâî e çàñíåòà â òåæêî íàðóøåíèå - èçïðåâàðâàíå íà êîëîíà è ëÿâ çàâîé íà ÷åðâåí ñâåòîôàð! Àêî ñå îêàæå, ÷å àâòîìîáèëúò ñ íîìåð ÑÂ 4727 ÀÑ å óïðàâëÿâàíà îò íåãî, òîâà ùå áúäå ïîðåäíîòî çàñíåòî è äîêóìåíòèðàíî òåæêî ïúòíî íàðóøåíèå, èçâúðøåíî îò òîçè èíäèâèä.
Çàðàäè ïîðåäèöàòà îò áåçîáðàçíè è òåæêè íàðóøåíèÿ íà ïúòÿ, íàñòîÿâàìå ÑÄÂÐ Ñòîëè÷íà Ïîëèöèÿ íåçàáàâíî äà îòíåìå êíèæêàòà íà Ïàïàçîâ è äà ãî ñàíêöèîíèðà ñ ãëîáà. Ñèñòåìíîòî ïîãàçâàíå íà çàêîíèòå, ñúçäàâàíåòî íà ïðåäïîñòàâêè çà ñåðèîçíè ïúòíè èíöèäåíòè è çàñòðàøàâàíåòî íà ÷îâåøêè æèâîòè íàñðåä Ñîôèÿ òðÿáâà äà áúäå íåçàáàâíî ñïðÿíî è æåñòîêî ñàíêöèîíèðàíî. Ïðîáëåìúò ñ ïúòíàòà áåçîïàñíîñò å ñåðèîçåí è ñèñòåìåí, íî óïðàâëÿâàùèòå ÿâíî ïðåäïî÷èòàò äà ïðîäúëæè èçáèâàíåòî íà ïúòÿ, âìåñòî äà áúäàò ïðåäïðèåòè áåçêîìïðîìèñíè ìåðêè.
Íÿìà è êàê ãðàæäàíèòå äà èìàìå äîâåðèå â ïîëèöèÿ, êîÿòî áèå õîðà è ñèñòåìíî ñè çàòâàðÿ î÷èòå çà òåæêèòå íàðóøåíèÿ ïî ïúòèùàòà îò ñòðàíà íà ñàìîçàáðàâèëè ñå õîðà, ìèñëåùè, ÷å ñà íàä çàêîíà. Èìåííî òîçè äâîåí ñòàíäàðò èçêàðâà õîðàòà ïî óëèöèòå íà Áúëãàðèÿ âå÷å âòîðè ìåñåö!
Íàñòîÿâàìå è Éîðäàíêà Ôàíäúêîâà - Yordanka Fandakova íåçàáàâíî äà âúçëîæè ïðåãëåä íà çàïèñèòå îò êàìåðèòå íà Ñòîëè÷íàòà îáùèíà, çà êîèòî íÿêîëêî ïúòè ïëàùàõìå ìèëèîíè ëåâîâå, è äà ãè ïðåäàäå íà ÑÄÂÐ! Àêî ïîäîáíè äåéñòâèÿ íå áúäàò ïðåäïðèåòè, ñàìî ùå ñå äîêàæå, ÷å õèëÿäèòå ìîíòèðàíè êàìåðè ñà ïîðåäíèÿò ïðîåêò, çà êîéòî ñà óñâîåíè ìèëèîíè, áåç äà èìà íèêàêâà ðåàëíà ïîëçà îò íåãî. Êìåòúò ñúùî èìà çàäúëæåíèåòî äà ãàðàíòèðà ðåäà è ñïîêîéñòâèåòî è çàòîâà íåéíèòå äåéñòâèÿ ùå áúäàò òåñò çà òîâà, äàëè ðàáîòè â ïîëçà íà îáùåñòâåíèÿ èíòåðåñ èëè îùå "åäíè ñà ïî-ðàâíè îò äðóãè" - ñå êàçâà â ïóáëèêàöèÿòà.
Êîìåíòàðè (11)
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