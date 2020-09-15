Ñîëåíà ãëîáà çà ðîäèòåë, àêî äî ÷àñ íå ïðèáåðå áîëíîòî ñè äåòå îò ó÷èëèùå

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Èäåÿòà èì å äà ñå îñèãóðè ìàêñèìàëíî áåçîïàñíà ñðåäà íà òðóä è çà ó÷èòåëèòå, êîèòî ñà "ãåðîèòå íà äåíÿ" è çàñòàâàò íà ïúðâà ëèíèÿ ïðè óñëîæíåíà åïèäåìèîëîãè÷íà îáñòàíîâêà. Åòî çàùî ïðåäñåäàòåëÿò íà ñèíäèêàòà Þëèÿí Ïåòðîâ ïðèçîâà ó÷åíèöèòå îòãîâîðíî äà ñïàçâàò ïðàâèëàòà è ìåðêèòå, à ðîäèòåëèòå äà èìàò àêòèâíà ðîëÿ â ïðåâåíöèÿòà ñðåùó COVID-19, öèòèðàí îò Ìîíèòîð.
Ñèíäèêàëèñòèòå ñìÿòàò, ÷å èìà ìíîãî ñïîðíè âúïðîñè ïî îðãàíèçàöèÿòà íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ è äàâàò ïðèìåð ñ îòäåëÿíåòî íà ó÷åíèöè ñ ãðèïîïîäîáíè ñèìïòîìè â ñïåöèàëíè èçîëàòîðè.
Ïî äóìèòå èì â ñëó÷àÿ çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî å ïðîïóñíàëî äà çàäúëæè ðîäèòåëèòå äà íå ïóñêàò áîëíèòå ñè äåöà íà ó÷èëèùå. Ãëîáàòà îò 1000 ëåâà áè èãðàëà âúçïèðàùà ðîëÿ ñðåùó òàêèâà áåçîòãîâîðíè ðîäèòåëè.
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