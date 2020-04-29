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|Ñëàâè Òðèôîíîâ: Áîðèñîâ ïðàâè õàîòè÷íè äåéñòâèÿ, íÿìà ïëàí è âîäè äúðæàâàòà êúì õàîñ è ðàçðóõà
Ñìÿòàì, ÷å èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå å íååôåêòèâíî. Ùàáúò å íååôåêòèâåí. Çà ðàäîñò áúëãàðñêèÿò íàðîä å çäðàâ. Çàñòðàøåíè ñà îñíîâíî âúçðàñòíèòå õîðà. Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïðàâè õàîòè÷íè äåéñòâèÿ, íÿìà ïëàí è âîäè äúðæàâàòà êúì õàîñ è ðàçðóõà. È àêî íå ñå âçåìàò âåäíàãà ñåðèîçíè, ðàçëè÷íè ìåðêè, ùå ïîñëåäâà èêîíîìè÷åñêè êîëàïñ, êîéòî ùå áúäå ìíîãî ïúòè ïî-ñòðàøåí îò êîðîíàâèðóñà. Çàòîâà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå òðÿáâà äà ïðåêúñíå âåäíàãà. Òîçè áåçìèñëåí ùàá äà ïðåñòàíå äà ñúùåñòâóâà.
Äúðæàâàòà äà îòäåëè ïàðè, çà äà ìîæå ïîä êàðàíòèíà äà áúäàò ïîñòàâåíè âúçðàñòíèòå õîðà. Òå äà ïîëó÷àò äîñòàòú÷íî ôèíàíñîâà ïîìîù, çà äà ìîãàò äà ïðåîäîëåÿò ðèñêîâèÿ ïåðèîä. Äúðæàâàòà ìîæå äà ñè ïîçâîëè äà íàïðàâè âñè÷êî íåîáõîäèìî, êàòî ãðèæè, õðàíà, àñèñòåíòè, çà äà çàïàçèì æèâîòà íà íàøèòå áàùè è ìàéêè, äÿäîâöè è áàáè. À âñè÷êè ìëàäè òðÿáâà äà èçëÿçàò äà ðàáîòÿò, äà ñå ðàçõîæäàò ñâîáîäíî ïî ïàðêîâåòå è âúîáùå – äà æèâåÿò. Âñè÷êè ìîëîâå, õîòåëè, ðåñòîðàíòè, ìàãàçèíè äà áúäàò îòâîðåíè âåäíàãà.
Ñóòðèíòà ñëóøàõ ìèíèñòúðà íà òóðèçìà Àíãåëêîâà. Òÿ ãîâîðè 1 ÷àñ è íå êàçà íèùî. Òîåñò òÿ íàèñòèíà íå êàçà àáñîëþòíî íèùî. Òÿ íÿìà íèêàêâà èäåÿ è íèêàêúâ ïëàí êàêâî ùå ñå ñëó÷è ñ òóðèñòè÷åñêèÿ áèçíåñ òîâà ëÿòî. Òÿ å àáñîëþòíî íåñïîñîáíà äà âçèìà ïðàâèëíèòå ðåøåíèÿ, îñîáåíî â òàêàâà êðèçèñíà ñèòóàöèÿ. Ñëåä êàòî âñÿêà äúðæàâà å îñòàâåíà äà ñå îïðàâÿ ñàìà, äîðè â ÅÑ, òðÿáâà âåäíàãà äà ñå îòâîðÿò õîòåëèòå â Áúëãàðèÿ è äà ñå íàïðàâè âñè÷êî âúçìîæíî è àäåêâàòíî òå äà áúäàò ïðàâèëíèÿ èçáîð çà áúëãàðñêèòå òóðèñòè. È âúîáùå – òðÿáâà äà ñå íàïðàâè âñè÷êî âúçìîæíî áúðçî è áåçàïåëàöèîííî äà çàïî÷íåì äà ñå ñïðàâÿìå ñ òàçè êðèçà. Èçâúíðåäíàòà ñèòóàöèÿ èçèñêâà èçâúíðåäíè ìåðêè.
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