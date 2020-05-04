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|Øâåéöàðñêèÿò âåñòíèê "Le Temps": Âîåíåí õèðóðã ñ ìèñèè â Èðàê ñïàñè Áúëãàðèÿ îò ïàíäåìèÿòà
Åòî êàêâî ïèøå â ìàòåðèàëà:
Âå÷å íàä äâà ìåñåöà áúëãàðèòå íàáëþäàâàò ñ îòâîðåíè î÷è åäèí ÷îâåê - ãåíåðàë Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè, êîéòî êîîðäèíèðà áîðáàòà ñðåùó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID- 19 â ñòðàíàòà.
Òîçè âîåíåí ëåêàð ñ áðúñíàòà ãëàâà áåøå ïî÷òè íåèçâåñòåí ïðåäè íàçíà÷àâàíåòî ìó çà øåô íà îïåðàòèâíèÿ ùàá, â êîéòî ñà âêëþ÷åíè äîñòà åêñïåðòè è ïîëèòè÷åñêè ëèöà, è êîéòî îò êðàÿ íà ôåâðóàðè ïî÷òè âñåêè äåí äàâàò áðèôèíãè íà æèâî çà çäðàâîñëîâíîòî ñúñòîÿíèå â ñòðàíàòà. Ñïîðåä ïîñëåäíèòå äàííè çà îêîëî 1500 çàðàçåíè ñ COVID- 19 è îêîëî 70 ïî÷èíàëè, ìîæå äà ñå êàæå, ÷å Áúëãàðèÿ ñå ñïðàâÿ ïî-ñêîðî äîáðå èëè íàïðàâî ìíîãî äîáðå. Â åâðîïåéñêàòà êëàñàöèÿ çà ñìúðòíîñò íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî ñòðàíàòà ñå íàðåæäà íà ÷åòâúðòî ìÿñòî - åäèí íà 140 000 äóøè. Áúëãàðèÿ å âåäíàãà ñëåä Ñëîâàêèÿ, Ëàòâèÿ è Ìàëòà. Çà ñðàâíåíèå - â Áåëãèÿ ñå ïàäà ïî 1 ïî÷èíàë íà 1800 äóøè.
Çà ìíîãî òîâà å èñòèíñêî ÷óäî. Áúëãàðèÿ, êîÿòî ìíîãî ÷åñòî ñå ïðåäñòàâÿ çà íàé-áåäíàòà ñòðàíà â ÅÑ, èìà äîñòà ïðîáëåìè â çäðàâåîïàçâàíåòî ïîðàäè ìàñîâîòî íàïóñêàíå íà ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë êúì ïî-áîãàòèòå ñòðàíè îò ÅÑ. Êîãàòî ïèòàìå ãåí. Ìóòàô÷èéñêè, òîé ïðåäïî÷èòà äà ãîâîðè, ÷å ñòàâà âúïðîñ çà "íåâåðîÿòåí øàíñ": ïðåäè îùå âèðóñúò äà å äîøúë, ñòðàíàòà çàòâîðè âñè÷êè ó÷åáíè çàâåäåíèå è âúâåäå ñïåöèôè÷íè ìåðêè â áîëíèöèòå çàðàäè ãðèïà, êîéòî íàíàñÿ ìíîãî ùåòè âñÿêà ãîäèíà.
"Ñëåä òîâà òðÿáâàøå ïðîñòî äà óäúëæèì òåçè ñòðîãè ìåðêè", êàçâà òîé. Íî òîâà, êîåòî ãåíåðàëúò íå êàçâà, å íåãîâîòî ëè÷íî ó÷àñòèå â òàçè ñòðàòåãèÿ, ïðèåìàéêè äîáðîâîëíî ðîëÿòà íà ëîøèÿ âåñòîíîñåö. Äîðè è íà ëîøîòî ÷åíãå. Òîé áåøå ïúðâèÿò, êîéòî ïðåäóïðåäè áúëãàðèòå çà íàñòúïâàíåòî íà "åïèäåìèÿ ñ íåâèæäàíà ÿðîñò". "È äîêàòî â Ñîôèÿ íÿêîé ñå âúëíóâà äàëè ôðèçüîðñêèòå ñàëîíè ùå áúäàò çàòâîðåíè, íèå òðÿáâà äà ñìå ïîäãîòâåíè çà çàãóáàòà íà ÷îâåøêè æèâîòè, âêëþ÷èòåëíî è íà íàøè áëèçêè". Ñëåä òîâà òîé ðåäîâíî êðèòèêóâàøå áåçðàçñúäíîòî ïîâåäåíèå íà ñâîèòå ñúíàðîäíèöè, ëèïñàòà íà äèñöèïëèíà è ïðèçîâàâàøå çà ïî-ñòðîãè ìåðêè è ïî ñòðîãè íàêàçàíèÿ çà òåçè, êîèòî íå ãè ñïàçâàò. Òîé íå ñå ïîêîëåáà äà ðàçêðèòèêóâà ïóáëè÷íî ïîëèòèöèòå, äîðè è ëåêàðèòå, êîèòî ìèíèìèçèðàõà îïàñíîñòòà. Òîçè âîåíåí óñïÿ äà óáåäè ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ äà îáÿâè èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå íà 13 ìàðò è äà âúâåäå ñòðîãà êàðàíòèíà ñ ãëàâîçàìàéâàùè íàêàçàíèÿ çà íàðóøèòåëèòå.
Ìíîãîòî áúëãàðè, êîèòî ðàáîòåõà â Çàïàäíà Åâðîïà, ïðåäïî÷åòîõà äà ñå âúðíàò â ðîäèíàòà è âåäíàãà áÿõà ïîñòàâåíè ïîä êàðàíòèíà è ðåäîâíî ïðîâåðÿâàíè îò ñèëèòå íà ðåäà. Òàì êúäåòî èìàøå îãíèùà íà çàðàçà, ìåñòàòà áÿõà îòöåïåíè, áåç äà ñå èçïîëçâà ñúâðåìåííîòî ïðîñëåäÿâàíå, íî ñúñ ñòàðèòå ìåòîäè áúëãàðèòå óñïÿõà äà ïðåäîòâðàòÿò êàòàñòðîôàòà. Ìåæäóâðåìåííî Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ñå ïðåâúðíà â íàé-ïðîòèâîðå÷èâàòà ëè÷íîñò â ñòðàíàòà- îáè÷àí îò åäíè, çàêëåéìÿâàí îò äðóãè, êàòî äîðè ïîëó÷è è ñìúðòíè çàïëàõè. Â Áúëãàðèÿ, êàòî åäíà áèâøà êîìóíèñòè÷åñêà ñòðàíà, ìúæåòå â óíèôîðìà íå âèíàãè ñà óâàæàâàíè. Íî ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ìîæå áè óñïÿ äà ïðîìåíè òîâà îòíîøåíèå.
55-ãîäèøíèÿò âîåíåí õèðóðã è øåô íà óâàæàâàíàòà ÂÌÀ å èìàë ìèñèè â Èðàê è Àôãàíèñòàí â ðàìêèòå íà ÍÀÒÎ. Òîé îïåðèðàë êàêòî âîåííè, òàêà è öèâèëíè ëèöà âêëþ÷èòåëíî è äåöà â êîíôëèêòíè çîíè. Áèë å î÷åâèäåö íà ìíîãî àòåíòàòè è å ó÷àñòâàë â çàâðúùàíåòî íà áúëãàðñêè âîåííè â ñòðàíàòà. Òîé ìîæå áè å åäèíñòâåíèÿò õèðóðã, êîéòî ñå å ñïåöèàëèçèðàë çà ëå÷åíèå íà ðàíåíè âúâ âîéíà. Êúì âñè÷êè òåçè êà÷åñòâà òðÿáâà äà ñå äîáàâè îùå åäíî, êîåòî èçíåíàäà ìíîãî õîðà. Ïîïèòàí âåäíúæ, êîëêî ðîìè ñà áèëè çàðàçåíè îò âèðóñà è äàëè íÿìà äà ñå ïðåäïðèåìàò ïî-ñïåöèàëíè ìåðêè êúì òîâà ìàëöèíñòâî, êîåòî å îáâèíÿâàíî çà âñè÷êè ñòðàäàíèÿ â Áúëãàðèÿ, òîé èçðèãíà: Â êîé âåê æèâååòå?! Ñïîìíÿòå ëè ñè êîé â èñòîðèÿòà âîäåøå ñòàòèñòèêà çà åòíè÷åñêà ïðèíàäëåæíîñò?".
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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