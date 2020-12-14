Ùå èìàìå íîðìàëíî ëÿòî, àêî ñå ñòåãíåì çà ìåñåö è âàêñèíèðàìå 1 ìèëèîí äî ïðîëåòòà

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Áàâíî âúðâèì íàäîëó çàðàäè íååäíàêâîòî íàëàãàíå íà ïðàâèëàòà â ðàçëè÷íèòå íàñåëåíè ìåñòà, ñìÿòà ìàòåìàòèêúò.
Ñïîðåä Ëú÷åçàð Òîìîâ íà ôîíà íà íåãîëåìèÿ ñïàä ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè ìîãàò îòíîâî äà äîâåäàò äî ðúñò íà ñëó÷àèòå.
"Ñúáèðàíå äî äåñåò ÷îâåêà ïàê å ìíîãî, çàùîòî ùå èìà ñòîòèöè õèëÿäè ïîäîáíè ñúáèðàíèÿ.“
Óñïåøíèòå äúðæàâè ïðè åïèäåìè÷åí âçðèâ ëîêàëíî çàòâàðÿò âñè÷êî, çà äà ïðå÷óïÿò êðèâàòà, ïîñî÷è Òîìîâ.
Ïî äóìèòå ìó òðÿáâà äà îòâîðèì ÿíóàðè è àêî äî ìàðò-àïðèë óñïååì äà âàêñèíèðàìå 1 ìèëèîí äóøè, òîâà ìíîãî ùå íàìàëè ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà âèðóñà, ïðè ñïàçâàíåòî íà îïðåäåëåíè ìåðêè. Òîâà ñå íàðè÷à ðàíåí êîëåêòèâåí èìóíèòåò, ïîÿñíè ïðåïîäàâàòåëÿò.
Â Ãåðìàíèÿ ïðàâÿò òîòàëåí ëîêäàóí îò 16 äåêåìâðè äî 10 ÿíóàðè, çà äà çàïî÷íå âàêñèíàöèÿ ñ èäåÿòà àâãóñò õîðàòà äà îòèäàò íà ìîðå, äàäå ïðèìåð òîé.
Àêî ìîæåì äà òúðïèì èçâåñòíî âðåìå, àêî ìîæåì äà ñå ñòåãíåì çà åäèí ìåñåö, à ïîñëå ïðåìèíåì êúì ôàçàòà íà èìóíèçàöèÿòà, ùå ìîæåì äà èìàìå íîðìàëíî ëÿòî, ïðîãíîçèðà Ëú÷åçàð Òîìîâ.
Âàêñèíèòå îùå ïðåäè êîìïþòðèòå è òåõíîëîãèèòå ñòîÿò â îñíîâàòà íà ñúâðåìåííèÿ íà÷èí íà æèâîò, ïîä÷åðòà ìàòåìàòèêúò.
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