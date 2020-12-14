Ùå èìàìå íîðìàëíî ëÿòî, àêî ñå ñòåãíåì çà ìåñåö è âàêñèíèðàìå 1 ìèëèîí äî ïðîëåòòà

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:22 / 14.12.2020Êîìåíòàðè (26)99
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Â ìîìåíòà ñìå âúâ ôàçà íà çäðàâíà êðèçà. Ðåçóëòàòè îò ìåðêèòå âå÷å èìà – áÿõìå â åêñïîíåíöèàëåí ðúñò, ñåãà èìàìå ñðåäíîñåäìè÷åí ñïàä îêîëî 25 íà ñòî â îôèöèàëíî îáÿâåíèòå íîâè ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ. Òîâà îáÿñíè ïðåä ÁÍÐ ìàòåìàòèêúò Ëú÷åçàð Òîìîâ, ïðåïîäàâàòåë â Äåïàðòàìåíò "Èíôîðìàòèêà“ íà Íîâ áúëãàðñêè óíèâåðñèòåò.Íÿìà ñïàä îáà÷å â áðîÿ íà õîñïèòàëèçèðàíèòå è íà õîðàòà â èíòåíçèâíèòå ñåêòîðè. Ñðåäíàòà âúçðàñò íà íîâîçàáîëåëèòå ñå å êà÷èëà ñ 8 ãîäèíè, êîåòî óäâîÿâà è óòðîÿâà ðèñêà è ïîâå÷å õîðà ùå ñòèãàò äî èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ, îòáåëÿçà Òîìîâ â ïðåäàâàíåòî "Ïðåäè âñè÷êè“.

Áàâíî âúðâèì íàäîëó çàðàäè íååäíàêâîòî íàëàãàíå íà ïðàâèëàòà â ðàçëè÷íèòå íàñåëåíè ìåñòà, ñìÿòà ìàòåìàòèêúò.

Ñïîðåä Ëú÷åçàð Òîìîâ íà ôîíà íà íåãîëåìèÿ ñïàä ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè ìîãàò îòíîâî äà äîâåäàò äî ðúñò íà ñëó÷àèòå.

"Ñúáèðàíå äî äåñåò ÷îâåêà ïàê å ìíîãî, çàùîòî ùå èìà ñòîòèöè õèëÿäè ïîäîáíè ñúáèðàíèÿ.“

Óñïåøíèòå äúðæàâè ïðè åïèäåìè÷åí âçðèâ ëîêàëíî çàòâàðÿò âñè÷êî, çà äà ïðå÷óïÿò êðèâàòà, ïîñî÷è Òîìîâ.

Ïî äóìèòå ìó òðÿáâà äà îòâîðèì ÿíóàðè è àêî äî ìàðò-àïðèë óñïååì äà âàêñèíèðàìå 1 ìèëèîí äóøè, òîâà ìíîãî ùå íàìàëè ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà âèðóñà, ïðè ñïàçâàíåòî íà îïðåäåëåíè ìåðêè. Òîâà ñå íàðè÷à ðàíåí êîëåêòèâåí èìóíèòåò, ïîÿñíè ïðåïîäàâàòåëÿò.

Â Ãåðìàíèÿ ïðàâÿò òîòàëåí ëîêäàóí îò 16 äåêåìâðè äî 10 ÿíóàðè, çà äà çàïî÷íå âàêñèíàöèÿ ñ èäåÿòà àâãóñò õîðàòà äà îòèäàò íà ìîðå, äàäå ïðèìåð òîé.

Àêî ìîæåì äà òúðïèì èçâåñòíî âðåìå, àêî ìîæåì äà ñå ñòåãíåì çà åäèí ìåñåö, à ïîñëå ïðåìèíåì êúì ôàçàòà íà èìóíèçàöèÿòà, ùå ìîæåì äà èìàìå íîðìàëíî ëÿòî, ïðîãíîçèðà Ëú÷åçàð Òîìîâ.

Âàêñèíèòå îùå ïðåäè êîìïþòðèòå è òåõíîëîãèèòå ñòîÿò â îñíîâàòà íà ñúâðåìåííèÿ íà÷èí íà æèâîò, ïîä÷åðòà ìàòåìàòèêúò.




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È íåêà äðàñêà÷èòå è ãëóîöèòå çàïî÷íàòà ñåãà ðŸ˜¡ðŸ˜¤áîëíèöèòå èì ïðåëèâàò,áëèçêèòå èì èçìèðàò ïî óëèöèòå,Áúëãàðèÿ ñêî÷è íà ïúðâî ìÿñòî â ÷åðíèòå êëàñàöèè,íî áúëãàðèíà ñè òúï è óïîðèò-íà òÿõ òè íå ìîéø èì îáÿñíÿâà -ùå ãè óáèâàò,ùå ãè ÷èïèðàò,ìàñêèòå ãè äóøàò,ìåðêèòå èì "âçåìàò ñâîáîäàòà"ðŸ˜¡ðŸ˜¤ .....ïðîñòîòèÿòà å 10 ïúòè ïî-ãîëÿìà îò çàðàçàòà ñ âèðóñà,ñóëüî è ïóëüî ðàçáèðàò âå÷å îò âèðóñîëîãèÿ è ïðîäúëæàâàò ñ òúïèòå ñè èäèîòñêè äåìîíñòðàöèè è èçêàçâàíèÿ ðŸ˜¤ðŸ˜¡
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Íå íà âàêñèíèòå, ñòÿõ ñå âêàðâà è ìèêðî÷èïà, ÷îâåê íå ñòàâà ïîâå÷å ñëåä âàêñèíàöèÿ, îñòàâàò óïðàâëÿåìè îò äðóãè õîðà, êîèòî ùå âè íàðåæäàò äà ïðàâèòå íåùà, êîèòî íÿìà äà ñòå ñâåñòíè èçîïùî, ÷å ãè ïðàâèòå, ùå ñå ñìååòå, ïëà÷èòå, ñïèòå, êîãàòî òå ðåøàò, à ìîæå è äà âè êàðàò äà óáèâàòå ( ãëàäíè çîìáèòà), íÿìà äà ìîæåòå äà ïðàâèòå äåöà è äà çàáðåìåíÿâàòå. Ïî ëîøî îò ôèëìèòå íà óæàñèòå, íî íà æèâî!!!! .
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Ëÿòîòî ùå å òàêîâà êàêâîòî íèå âñè÷êè îáåäèíåíè ñè ãî íàïðà Âèì.È àêî ñëó÷àéíî íè ðàçðåøàò äà ãëàñóâàìå.Äà âçåìåì äà ìèñëèì íî ìíîãî äà ìèñëèì è äà îòèäåì äà ãëàñóâàìå.Ïúê ìîæå è äà ñå íàìåðè çà êîãî äà ñè äàäåì ãëàñà.
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Nai golemiyat virus e prostiyat narod.Nikoi lekar nyama da VI misli zloto Prez 2013 imah Rak operirah se I oshte sam jiva.Hodya na pregled ne piya nikakvi lekarstva.A I sas tazi boles e taka.Ako navreme otidete na lekar.Vsichki sme za malko na taz zemya.
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Äàëå÷ ñúì îò ìèñúëòà ,÷å âàêñèíàòà å ïàíàöåÿ,íî å åäèíñòâåí íà÷èí çà èìóíèòåò. Åñòåñòâåííèÿ íå ñå ñëó÷âà,êàêòî ñè ìèñëèõà â íà÷àëîòî îò ïðåáîëåäóâàëè. Ïëþñ òîâà âñè÷êèòå ïëþñêàòå êîëáàñè,êðåíâèðøè,ñëàäêè è êàêâè ëè íå ëàéíà.Åäâà ëè çíàåòå êàêâî èìà â òåÿ áîêëóöè. Îòäåëíî îò áåáåòà âñè÷êè èìàòå ïî íàé ìàëêî 6 âàêñèíè. Å ? Óìðÿõòå ëè ? ×èïèðàõà ëè âè ?
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Äàâàì è ìîéòà âàêñèíà êîéòî èñêà äà ìè ïèøå íà ëñ
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Âèå âèæäàëè ëè ñòå àóòèñò è äåáèë êàê ñå äúðïàò ïðåäè äà èì ñå ïîñòàâÿò ðèçè?!ðŸ˜¶ Òîâà èçãëåæäà íåùî ïîäîáíî
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Òàêà îáåùàõà è â íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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