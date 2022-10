© Нова песен на група Queen с гласа на Фреди Меркюри излиза днес, съобщи сайтът Контактмюзик. Световният дебют на сингъла е в шоуто на Кен Брус по радио Би Би Си 2. Китаристът Брайън Мей и барабанистът Роджър Тейлър са работили по свой стар запис с вокали на покойния фронтмен на групата. Заглавието на парчето е Face It Alone. Вокалите на Фреди са взети от записите, правени за албума Miracle през 1988 г., пише БТА.



През лятото Брайън Мей и Роджър Тейлър разказаха, че нечувания от никого досега запис е истинско откритие, а вокалните партии са скъпоценност, останала от Фреди. Тогава те предвиждаха, че парчето ще види бял свят през септември.



През 1995 г. групата, от която бе част и басистът Джон Дийкън, издаде албума "Made In Heaven". Гласът на Фреди Меркюри участваше посмъртно.



Брайън Мей и Роджър Тейлър продължават концертната си дейност заедно с певеца Адам Ламбърт. Те участваха в концерта по повод платинения юбилей на покойната Елизабет Втора през лятото. Мей и Тейлър основават "Куин“, а Фреди предлага името.



Първият концерт на Меркюри, Мей и Тейлър е на 27 юни 1970 година, все още под името "Смайл“. Сменят няколко басиста, преди към групата да се присъедини Джон Дийкън през юли 1971 година. Логото им се състои от зодиакалните знаци на членовете на групата – два лъва (Роджър и Джон), дева (Фреди) и рак (Брайън). Проектирано е от Фреди.



През 2001 г., заедно с изпълнители като Майкъл Джексън и Aerosmith, "Куин" влизат в Залата на славата на рокендрола. Интересно е да се знае още, че китаристът Брайън Мей е най-добрият физик сред рокаджиите и със сигурност най-добрият рокаджия сред физиците!