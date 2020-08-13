ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
|Ïðîêóðàòóðàòà îáÿâè: Ñàðàèòå íà Äîãàí ñà íåçàêîííè!
Ïðè ïðîâåðêàòà íà èçãðàäåíèòå ñòðîåæè è îáåêòè íà íîñ "×óêàëÿòà" â ïàðê "Ðîñåíåö" å óñòàíîâåíî, ÷å çà ñòðîåæèòå "Äâóåòàæíà ìàñèâíà ñãðàäà", òðè áóíãàëà, "Òðèåòàæíà ìàñèâíà ñãðàäà", "Îðàíæåðèÿ – 500 ì2", "Äâóåòàæíà ñãðàäà" íà ìÿñòî íå ñà ïðåäñòàâåíè ñòðîèòåëíè êíèæà. È â îáùèíà Áóðãàñ ñúùî íÿìà îäîáðåíè èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè è èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ.
Çà "Ïðåìåñòâàåì îáåêò - îõðàíà" íå å èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ïîñòàâÿíå îò îáùèíà Áóðãàñ.
Ìíîæåñòâî íàðóøåíèÿ ñà îòêðèòè ïðè èçãðàæäàíåòî è åêñïëîàòèðàíåòî íà îáåêòè ïî ×åðíîìîðèåòî, îáÿâè ïðîêóðàòóðàòà, êîÿòî ïîêðàé ñêàíäàëà â Ðîñåíåö ñå èçâåäíúæ ñå àêòèâèçèðà è ðàçïîðåäè ïðîâåðêà íà ìèíèñòðèòå íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå, òóðèçìà, îêîëíàòà ñðåäà è òðàíñïîðòà, êàêòî è íà íà÷àëíèêà íà ñòðîèòåëíèÿ êîíòðîë.Ïðè ïðîâåðêà â ïàðê "Ðîñåíåö" å êîíñòàòèðàíà êðàéáðåæíà ïëàæíà èâèöà, êîÿòî íÿìà ñòàòóò íà ìîðñêè ïëàæ. Äî íåÿ íÿìà ñâîáîäåí äîñòúï. Òîé å îãðàíè÷åí îò ïîñòàâåíà ñòðîèòåëíà îãðàäà îò ìåòàëíè ïëàòíà. Óñòàíîâåíî å, ÷å çà ïîçåìëåí èìîò ïî êàäàñòðàëíàòà êàðòà íà Áóðãàñ, êîéòî å äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, íÿìà ñúñòàâåí àêò çà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ïèøå îùå â ñúîáùåíèåòî íà ïðîêóðàòóðàòà.
Çà ïðèñòàíà çà ÿõòè íÿìà îäîáðåí èíâåñòèöèîíåí ïðîåêò è èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ. Íå ñå ñúõðàíÿâàò ñòðîèòåëíè êíèæà è íÿìà èñêàíèÿ çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ çà ìîñòèê - êåéîâà ñòåíà.
Ïðîêóðàòóðàòà ñå ñåòè äà ïðîâåðè ñòðîåæèòå â Ðîñåíåö è Àðêóòèíî
Ìèíèñòúð Ðîñåí Æåëÿçêîâ å äîêëàäâàë íà ïðîêóðàòóðàòà, ÷å ïðèñòàíèùåòî íå å â ðåãèñòúðà ïî Çàêîíà çà ìîðñêèòå ïðîñòðàíñòâà, âúòðåøíèòå âîäíè ïúòèùà è ïðèñòàíèùàòà. Íå å èçäàâàíî óäîñòîâåðåíèå çà åêñïëîàòàöèîííà ãîäíîñò çà ñïåöèàëèçèðàí ïðèñòàíèùåí îáåêò "Ïðèñòàí çà ÿõòè è ëîäêè - Îòìàíëè".
Îò ïðîâåðêàòà íà ìÿñòî, êàêòî è îò êàäàñòðàëíè ñêèöè íà èìîòà ñå óñòàíîâÿâà, ÷å ïðèñòðîÿâàíåòî íà ïðèñòàíèùåòî íå å èçâúðøåíî ïðåç 80-òå ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âåê, êàêòî å ïîñî÷åíî â íîòàðèàëíèÿ àêò. Çà êîíñòàòèðàíèòå äàííè çà èçâúðøåíî äîêóìåíòíî ïðåñòúïëåíèå ìàòåðèàëèòå ñå èçïðàùàò íà Âúðõîâíàòà êàñàöèîííà ïðîêóðàòóðà.
Âúâ âðúçêà ñ óñòàíîâåíîòî ñòðîèòåëñòâî ïî îòíîøåíèå íà ïðèñòàí çà ÿõòè è ëîäêè è ëèïñàòà íà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ è îäîáðåíè èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè, êàêòî è òîâà, ÷å ñòðîåæúò å III êàòåãîðèÿ, å èçïðàòåíî ïèñìî äî íà÷àëíèêà íà ÄÍÑÊ äà óïðàæíè ïðàâîìîùèÿòà ñè, êàòî ïðåäïðèåìå êîíêðåòíè ìåðêè è äåéñòâèÿ çà îòñòðàíÿâàíå íà çàêîíîíàðóøåíèÿòà è ïîñëåäèöèòå îò òÿõ è óâåäîìè Âúðõîâíàòà àäìèíèñòðàòèâíà ïðîêóðàòóðà çà òîâà è èçïðàòè êîïèÿ îò àêòîâåòå, ñå êàçâà îùå â ñúîáùåíèåòî.
Ïî Çàêîíà çà óñòðîéñòâîòî íà òåðèòîðèÿòà êìåòúò èìà ïðàâî äà ñïèðà ñòðîåæè, êàêòî è äà ðàçïîðåæäà ïðåìàõâàíåòî íà íåçàêîííè îáåêòè.
Ïðîêóðàòóðàòà ñúîáùè è çà ïðîâåðêà íà æèëèùíà ñãðàäà â ìåñòíîñòòà Áóäæàêà, êðàé Ñîçîïîë, êîÿòî å ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêî ëèöå. Ïðîêóðàòóðàòà íå íàçîâàâà ëèöåòî, íî ñòàâà äóìà çà èçäàòåëÿ íà "Äíåâíèê" è "Êàïèòàë" Èâî Ïðîêîïèåâ. Ïðè òàçè ñãðàäà ñà êîíñòàòèðàíè ïðîïóñêè è íàðóøåíèÿ ïî îòíîøåíèå íà èçäàäåíèòå ñòðîèòåëíè êíèæà è èçïúëíåíîòî ñòðîèòåëñòâî. "Ñãðàäàòà å íàïúëíî çàâúðøåíà è êúì ìîìåíòà íà ïðîâåðêàòà ñå ïîëçâà. Â þæíàòà ÷àñò íà èìîòà å èçãðàäåí îòêðèò áàñåéí. Èìîòúò å çàãðàäåí îò èçòîê, ñåâåð è ÷àñòè÷íî îò çàïàä ñ ïëúòíà ìàñèâíà îãðàäà ñ âèñî÷èíà îêîëî 2 ì. Íå å óñòàíîâåíî, äàëè ôîòîâîëòàè÷íàòà öåíòðàëà å èçïúëíåíà. Êîíêðåòíî íå ñà íàëè÷íè èçèñêóåìèòå ïðîòîêîëè çà îïðåäåëÿíå íà ëèíèÿ è íèâî íà íàìèðàùèòå ñå íà ìÿñòîòî îãðàäà è áàñåéí, êàòî ïîñëåäíèÿò íå ôèãóðèðà â èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå íà ãëàâíèÿ àðõèòåêò íà îáùèíà Ñîçîïîë è íå å âúâåäåí â åêñïëîàòàöèÿ. Ïðîêóðàòóðàòà îáÿñíÿâà, ÷å â íàðóøåíèå íà äåéñòâàùèÿ Ïîäðîáåí óñòðîéñòâåí ïëàí å èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ íà åäíîôàìèëíà æèëèùíà ñãðàäà â èìîò îòðåäåí çà âèëíî çàñòðîÿâàíå, à ñúùèÿò ñòðîåæ å ñèòóèðàí â äâà èìîòà è ñå êàñàå çà åäíà ñãðàäà, êîÿòî å ôóíêöèîíàëíî ñâúðçàíà, à íå çà äâå îòäåëíè ñãðàäè, ðàçïîëîæåíè â äâà èìîòà, êîåòî ïðîòèâîðå÷è íà äåéñòâàùèÿ ïëàí êúì ìîìåíòà íà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ.
Äàííèòå îò ïðîâåðêàòà â Îáçîð ñî÷àò, ÷å çà æèëèùíà ñãðàäà çà êóðîðòíî ïîëçâàíå â ãðàäà íÿìà äàííè çà èçâúðøåíî îáñëåäâàíå íà ñúùåñòâóâàùèòå ñòîìàíîáåòîíîâè ïèëîòè çà óêðåïâàíå íà ñêàòà. Íÿìà ïðåäñòàâåíè àêòîâå è ïðîòîêîëè, ñúñòàâåíè ïî âðåìå íà ñòðîèòåëñòâî, óäîñòîâåðÿâàùè èçâúðøåíèòå ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíè ðàáîòè è çàêîííîñòòà íà ñòîìàíîáåòîíîâèòå ïèëîòè.
Íå å èçïúëíåíà ïðåäâèäåíàòà íîâà óëèöà, äàâàùà äîñòúï äî âñè÷êè óðåãóëèðàíè ïîçåìëåíè èìîòè. Êîíñòàòèðàíî å, ÷å íÿìà èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ çà òàçè óëèöà. Íå ñà èçðàáîòåíè èçèñêâàùèòå ñå ïëàíîâå çà âåðòèêàëíî ïëàíèðàíå, ïëàí-ñõåìà çà êîìóíèêàöèîííî-òðàíñïîðòíà ìðåæà, ñõåìè íà èíæåíåðíàòà èíôðàñòðóêòóðà è äð., êîèòî ñå îäîáðÿâàò åäíîâðåìåííî ñ ïëàíà. Íå å ïðåäñòàâåíî ñòàíîâèùå/ðåøåíèå îò Ìèíèñòåðñòâî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå. Íå ñà ïðåäñòàâåíè äàííè çà îò÷óæäèòåëíè ïðîöåäóðè çà óëèöà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 5
Êîìåíòàðè (18)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 56 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 0 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 16 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 32 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 33 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 40 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 42 ìèí.
0
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ÷. è 43 ìèí.
0
Ñïîäåëè êàêâî íîâî....
ïðåäè 1 ÷. è 56 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 17 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà