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Ïðîêóðàòóðàòà îáÿâè: Ñàðàèòå íà Äîãàí ñà íåçàêîííè!
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 11:40 / 13.08.2020Êîìåíòàðè (18)53
© ÏÐÁ
Ëÿòíàòà ðåçèäåíöèÿ íà ïî÷åòíèÿ ïðåäñåäàòåë íà ÄÏÑ Àõìåä Äîãàí â ïàðê "Ðîñåíåö" å íåçàêîííà. Òîâà èçëèçà îò ñúîáùåíèåòî íà ïðîêóðàòóðàòà çà ïðèêëþ÷èëàòà ïðîâåðêà íà îáåêòà.

Ïðè ïðîâåðêàòà íà èçãðàäåíèòå ñòðîåæè è îáåêòè  íà íîñ "×óêàëÿòà"  â ïàðê "Ðîñåíåö" å óñòàíîâåíî, ÷å çà ñòðîåæèòå "Äâóåòàæíà ìàñèâíà ñãðàäà", òðè áóíãàëà, "Òðèåòàæíà ìàñèâíà ñãðàäà", "Îðàíæåðèÿ – 500 ì2", "Äâóåòàæíà ñãðàäà" íà ìÿñòî íå ñà ïðåäñòàâåíè ñòðîèòåëíè êíèæà. È â îáùèíà Áóðãàñ ñúùî íÿìà îäîáðåíè èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè è èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ.

Çà "Ïðåìåñòâàåì  îáåêò - îõðàíà" íå å  èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ïîñòàâÿíå îò îáùèíà Áóðãàñ.

Ìíîæåñòâî íàðóøåíèÿ ñà îòêðèòè ïðè èçãðàæäàíåòî è åêñïëîàòèðàíåòî íà îáåêòè ïî ×åðíîìîðèåòî, îáÿâè ïðîêóðàòóðàòà, êîÿòî ïîêðàé ñêàíäàëà â Ðîñåíåö ñå èçâåäíúæ ñå àêòèâèçèðà è ðàçïîðåäè ïðîâåðêà íà ìèíèñòðèòå íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå, òóðèçìà, îêîëíàòà ñðåäà è òðàíñïîðòà, êàêòî è íà íà÷àëíèêà íà ñòðîèòåëíèÿ êîíòðîë.Ïðè ïðîâåðêà â ïàðê "Ðîñåíåö" å êîíñòàòèðàíà êðàéáðåæíà ïëàæíà èâèöà, êîÿòî íÿìà ñòàòóò íà ìîðñêè ïëàæ. Äî íåÿ íÿìà ñâîáîäåí äîñòúï. Òîé å îãðàíè÷åí îò ïîñòàâåíà ñòðîèòåëíà îãðàäà îò ìåòàëíè ïëàòíà. Óñòàíîâåíî å, ÷å çà ïîçåìëåí èìîò ïî êàäàñòðàëíàòà êàðòà íà Áóðãàñ, êîéòî å äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, íÿìà ñúñòàâåí àêò çà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ïèøå îùå â ñúîáùåíèåòî íà ïðîêóðàòóðàòà.

Çà ïðèñòàíà çà ÿõòè íÿìà îäîáðåí èíâåñòèöèîíåí ïðîåêò è èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ. Íå ñå ñúõðàíÿâàò ñòðîèòåëíè êíèæà è íÿìà èñêàíèÿ çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ çà ìîñòèê - êåéîâà ñòåíà.

Ïðîêóðàòóðàòà ñå ñåòè äà ïðîâåðè ñòðîåæèòå â Ðîñåíåö è Àðêóòèíî

Ìèíèñòúð Ðîñåí Æåëÿçêîâ å äîêëàäâàë íà ïðîêóðàòóðàòà, ÷å ïðèñòàíèùåòî íå å â ðåãèñòúðà ïî Çàêîíà çà ìîðñêèòå ïðîñòðàíñòâà, âúòðåøíèòå âîäíè ïúòèùà è ïðèñòàíèùàòà. Íå å èçäàâàíî óäîñòîâåðåíèå çà åêñïëîàòàöèîííà ãîäíîñò çà ñïåöèàëèçèðàí ïðèñòàíèùåí îáåêò "Ïðèñòàí çà ÿõòè è ëîäêè - Îòìàíëè".

Îò ïðîâåðêàòà íà ìÿñòî, êàêòî è îò êàäàñòðàëíè ñêèöè íà èìîòà ñå óñòàíîâÿâà, ÷å ïðèñòðîÿâàíåòî íà ïðèñòàíèùåòî íå å èçâúðøåíî ïðåç 80-òå ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âåê, êàêòî å ïîñî÷åíî â íîòàðèàëíèÿ àêò. Çà êîíñòàòèðàíèòå äàííè çà èçâúðøåíî äîêóìåíòíî ïðåñòúïëåíèå ìàòåðèàëèòå ñå èçïðàùàò íà Âúðõîâíàòà êàñàöèîííà ïðîêóðàòóðà.

Âúâ âðúçêà ñ óñòàíîâåíîòî ñòðîèòåëñòâî ïî îòíîøåíèå íà ïðèñòàí çà ÿõòè è ëîäêè è ëèïñàòà íà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ è îäîáðåíè èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè, êàêòî è òîâà, ÷å ñòðîåæúò å III êàòåãîðèÿ, å èçïðàòåíî ïèñìî äî íà÷àëíèêà íà ÄÍÑÊ äà óïðàæíè ïðàâîìîùèÿòà ñè, êàòî ïðåäïðèåìå êîíêðåòíè ìåðêè è äåéñòâèÿ çà îòñòðàíÿâàíå íà çàêîíîíàðóøåíèÿòà è ïîñëåäèöèòå îò òÿõ è óâåäîìè Âúðõîâíàòà àäìèíèñòðàòèâíà ïðîêóðàòóðà çà òîâà è èçïðàòè êîïèÿ îò àêòîâåòå, ñå êàçâà îùå â ñúîáùåíèåòî. 

Ïî Çàêîíà çà óñòðîéñòâîòî íà òåðèòîðèÿòà êìåòúò èìà ïðàâî äà ñïèðà ñòðîåæè, êàêòî è äà ðàçïîðåæäà ïðåìàõâàíåòî íà íåçàêîííè îáåêòè.

Ïðîêóðàòóðàòà ñúîáùè è çà ïðîâåðêà íà æèëèùíà ñãðàäà â ìåñòíîñòòà Áóäæàêà, êðàé Ñîçîïîë, êîÿòî å ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêî ëèöå. Ïðîêóðàòóðàòà íå íàçîâàâà ëèöåòî, íî ñòàâà äóìà çà èçäàòåëÿ íà "Äíåâíèê" è "Êàïèòàë" Èâî Ïðîêîïèåâ. Ïðè òàçè ñãðàäà ñà êîíñòàòèðàíè ïðîïóñêè è íàðóøåíèÿ ïî îòíîøåíèå íà èçäàäåíèòå ñòðîèòåëíè êíèæà è èçïúëíåíîòî ñòðîèòåëñòâî. "Ñãðàäàòà å íàïúëíî çàâúðøåíà è êúì ìîìåíòà íà ïðîâåðêàòà ñå ïîëçâà. Â þæíàòà ÷àñò íà èìîòà å èçãðàäåí îòêðèò áàñåéí. Èìîòúò å çàãðàäåí îò èçòîê, ñåâåð è ÷àñòè÷íî îò çàïàä ñ ïëúòíà ìàñèâíà îãðàäà ñ âèñî÷èíà îêîëî 2 ì. Íå å óñòàíîâåíî, äàëè ôîòîâîëòàè÷íàòà öåíòðàëà å èçïúëíåíà. Êîíêðåòíî íå ñà íàëè÷íè èçèñêóåìèòå ïðîòîêîëè çà îïðåäåëÿíå íà ëèíèÿ è íèâî íà íàìèðàùèòå ñå íà ìÿñòîòî îãðàäà è áàñåéí, êàòî ïîñëåäíèÿò íå ôèãóðèðà â èçäàäåíîòî óäîñòîâåðåíèå íà ãëàâíèÿ àðõèòåêò íà îáùèíà Ñîçîïîë è íå å âúâåäåí â åêñïëîàòàöèÿ. Ïðîêóðàòóðàòà îáÿñíÿâà, ÷å â íàðóøåíèå íà äåéñòâàùèÿ Ïîäðîáåí óñòðîéñòâåí ïëàí å èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ íà åäíîôàìèëíà æèëèùíà ñãðàäà â èìîò îòðåäåí çà âèëíî çàñòðîÿâàíå, à ñúùèÿò ñòðîåæ å ñèòóèðàí â äâà èìîòà è ñå êàñàå çà åäíà ñãðàäà, êîÿòî å ôóíêöèîíàëíî ñâúðçàíà, à íå çà äâå îòäåëíè ñãðàäè, ðàçïîëîæåíè â äâà èìîòà, êîåòî ïðîòèâîðå÷è íà äåéñòâàùèÿ ïëàí êúì ìîìåíòà íà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ. 

Äàííèòå îò ïðîâåðêàòà â Îáçîð ñî÷àò, ÷å çà æèëèùíà ñãðàäà çà êóðîðòíî ïîëçâàíå â ãðàäà íÿìà äàííè çà èçâúðøåíî îáñëåäâàíå íà ñúùåñòâóâàùèòå ñòîìàíîáåòîíîâè ïèëîòè çà óêðåïâàíå íà ñêàòà. Íÿìà ïðåäñòàâåíè àêòîâå è ïðîòîêîëè, ñúñòàâåíè ïî âðåìå íà ñòðîèòåëñòâî, óäîñòîâåðÿâàùè èçâúðøåíèòå ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíè ðàáîòè è çàêîííîñòòà íà ñòîìàíîáåòîíîâèòå ïèëîòè.

Íå å èçïúëíåíà ïðåäâèäåíàòà íîâà óëèöà, äàâàùà äîñòúï äî âñè÷êè óðåãóëèðàíè ïîçåìëåíè èìîòè. Êîíñòàòèðàíî å, ÷å íÿìà èçäàäåíî ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ çà òàçè óëèöà. Íå ñà èçðàáîòåíè èçèñêâàùèòå ñå ïëàíîâå çà âåðòèêàëíî ïëàíèðàíå, ïëàí-ñõåìà çà êîìóíèêàöèîííî-òðàíñïîðòíà ìðåæà, ñõåìè íà èíæåíåðíàòà èíôðàñòðóêòóðà è äð., êîèòî ñå îäîáðÿâàò åäíîâðåìåííî ñ ïëàíà. Íå å ïðåäñòàâåíî ñòàíîâèùå/ðåøåíèå îò Ìèíèñòåðñòâî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå. Íå ñà ïðåäñòàâåíè äàííè çà îò÷óæäèòåëíè ïðîöåäóðè çà óëèöà.




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Àèäå áå .Äàâàì Áàãåð ïîä íàåì .Ôðè
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Ùîì ñà íåçàêîííè òðÿáâà äà ñå ñúáîðÿú.
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Êìåòà íà Áóðãàñ êàêâî ñå ïðàâè,÷å íå çíàå!!!
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