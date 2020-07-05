Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Óâåëè÷åíèåòî íà ñëó÷àèòå íå ñå äúëæè íà ïîâå÷åòî òåñòîâå!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 16:27 / 05.07.2020Êîìåíòàðè (5)22
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"Ó íàñ öèðêóëèðàò 35 ùàìà íà COVID-19, îáÿâè ïðåä ÁÒÂ äèðåêòîðúò íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè è ÷ëåí íà Îïåðàòèâíèÿ ùàá ïðîôåñîð Òîäîð Êàíòàðäæèåâ. "Çíà÷èòåëíà ÷àñò îò ùàìîâåòå âå÷å èìàò ïðèäîáèòàòà ìóòàöèÿ, êîÿòî ãè ïðàâè ïîâúçïðèåì÷èâè. Ìîãàò äà çàðàçÿò ïîâå÷å õîðà", êàçâà Êàíòàðäæèåâ.

 

"Óâåëè÷åíèåòî íà ñëó÷àèòå îáà÷å íå ñå äúëæè åäèíñòâåíî íà ïîçàðàçíèòå ìóòàöèè. Íèòî ïúê íà ïîâå÷åòî òåñòîâå. Ðúñòúò å â äúðæàâèòå, êîèòî íå ñïàçâàò ìåðêèòå, êúäåòî íàðîäúò íå ñëóøà ñïåöèàëèñòèòå, à ñàìîçâàíöèòå. Ëè÷íî ìåíå ìå ïðèòåñíÿâàò òåçè ñòîéíîñòè. Ìàé ìåñåö áÿõìå äúðæàâàòà ñ íàé-êîíòðîëèðàíà èíôåêöèÿ. Èçâåäíúæ íåùàòà ñå èçïóñíàõà. Ïî ðåëèãèîçíè, ïî ñïîðòíè ïðè÷èíè. È äèñêîòåêèòå íà çàêðèòî. Íå ñúì çà òåçè ìåðêè", ñìÿòà ïðîô. Êàíòàðäæèåâ.




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