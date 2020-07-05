Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Óâåëè÷åíèåòî íà ñëó÷àèòå íå ñå äúëæè íà ïîâå÷åòî òåñòîâå!

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"Óâåëè÷åíèåòî íà ñëó÷àèòå îáà÷å íå ñå äúëæè åäèíñòâåíî íà ïîçàðàçíèòå ìóòàöèè. Íèòî ïúê íà ïîâå÷åòî òåñòîâå. Ðúñòúò å â äúðæàâèòå, êîèòî íå ñïàçâàò ìåðêèòå, êúäåòî íàðîäúò íå ñëóøà ñïåöèàëèñòèòå, à ñàìîçâàíöèòå. Ëè÷íî ìåíå ìå ïðèòåñíÿâàò òåçè ñòîéíîñòè. Ìàé ìåñåö áÿõìå äúðæàâàòà ñ íàé-êîíòðîëèðàíà èíôåêöèÿ. Èçâåäíúæ íåùàòà ñå èçïóñíàõà. Ïî ðåëèãèîçíè, ïî ñïîðòíè ïðè÷èíè. È äèñêîòåêèòå íà çàêðèòî. Íå ñúì çà òåçè ìåðêè", ñìÿòà ïðîô. Êàíòàðäæèåâ.
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