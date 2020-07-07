Ïðåìèåðúò ñâèêà ÍÎÙ è ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî

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Áåøå îáñúäåíî îùå è ïðîâåæäàùîòî ñå ó íàñ êëèíè÷íî ïðîó÷âàíå íà ìåäèêàìåíò çà ñðåäíî òåæêè è ëåêè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ êàòî ñå î÷àêâàò ðåçóëòàòèòå è ñòàíîâèùåòî íà Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà.
Ìèíèñòúð Àíàíèåâ è ÍÎÙ äîêëàäâàõà íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ, ÷å ñà äàäåíè óêàçàíèÿ íà îáëàñòíèòå îïåðàòèâíè ùàáîâå è Ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èíñïåêöèè çà çàñèëâàíå íà òåêóùèÿ êîíòðîë ïî èçïúëíåíèå íà ðàçïîðåäåíèòå ìåðêè çà ñïðàâÿíå ñ íîâèÿ âèðóñ. "Ïðîäúëæàâàéòå äà ñëåäèòå çà ïðèëàãàíåòî íà äîêàçàëèòå ñâîÿòà åôåêòèâíîñò ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå íà çàáîëåâàåìîñòòà", ïîä÷åðòà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîðèñîâ.
Â õîäà íà ñðåùàòà áå îáúðíàòî ñïåöèàëíî âíèìàíèå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñ íà Áàëêàíèòå è íà ðåãèñòðèðàíèÿ çíà÷èòåëåí ðúñò íà íîâîîòêðèòèòå ñëó÷àè â ðåäèöà áëèçêè äî íàñ ñòðàíè êàòî Ðåïóáëèêà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ, Ñúðáèÿ, Êîñîâî, Òóðöèÿ.
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