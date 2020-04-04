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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 17:14 / 04.04.2020Êîìåíòàðè (24)33
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"Ðåàëèçèðàëè ñìå ìîáèëíà àïëèêàöèÿ, êîÿòî å íàñî÷åíà ïðîàêòèâèíî çà òîâà ãðàæäàíèòå äà èíôîðìèðàò çà òåêóùîòî ñè çðàâîñëîâíî ñúñòîÿíèå. Â ðàìêèòå íà 10 äíè èçãðàäèõìå öåíòðàëåí ðåãèñòúð, êîéòî äà ñúáèðà èíôîðìàöèÿòà è äà ãî èçïðàùà êúì íåîáõîäèìèòå îðãàíè“. Òîâà çàÿâè Èâàéëî Ôèëèïîâ îò "Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå" ïî âðåìå íà ïðåäñòàâÿíå íà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà áîðáà ñ COVID-19 â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.

"Ïðåäèâèäåíè ñà â ñèñòåìàòà è ìíîæåñòâî èíòåðàêöèè ñ ÐÇÈ-òàòà, ñ ëåêàðè, ñ ïîæàðíàòà è ñ ïîëèöèÿòà. Äîáðîâîëöèòå ñúùî ñà âêëþ÷åíè. Öåëòà å äà ìîæå èíôîðìàöèÿ, êîÿòî å âúâåäåíà âåäíúæ äà ñå
èçïîëçâà îò âñè÷êè çâåíà, íà êîèòî å íóæíà“, êàçà îùå òîé.

Íà ïðåäñòàâÿíåòî ïðèñúñòâàò è âèöåïðåìèåðúò Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ, ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð ïðîô. ä-ð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè è ïðåäñòàâèòåëè íà "Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå“.




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ïðåäè 4 ÷. è 26 ìèí.
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Å ãî òóê ñúì â ÷óæáèíà...ÍÎ Ïðàâèÿ åäíà Îñíîâíà ðàçëèêà è îñíîâåí ïðîáëåì íà Áúëãàðèíà ! Òóê è íà âñÿêúäå ÷àêàò ñìåëî ñ âèñîêî âäèãíàòè ãëàâè, êðàÿò íà êîøìàðà è õóáàâèòå áåëè äíè... À Áîéêî òàì ÷àêà ñòðàõëèâî ÀÄÀ ñ ïðèâåäåíà ãëàâèöà è ïðåäâèæäà ÷åðíè äíè!!! ÇÀÁÅËßÇÂÀÒÅ ËÈ ÐÀÇËÈÊÀÒÀ ? Â òåæêè ìîìåíòè ñå âèæäà êîé êîè å, âñúùíîñò. Êîøìàð çà âñè÷êèíè ñà Áîéêî è Êîðíåëà âçåëè è âçèìàùè äîñòà ïîâå÷å áúëãàðñêè æåðòâè îò êîðîíàâèðîñà
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Ìîãà ëè äà ñïîäåëÿì àêî õîäÿ äî òîàëåòíàòà?
ïðåäè 6 ÷. è 9 ìèí.
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Êîãàòî íå ñå ïðàâè íèùî, ìðúíêàìå! Êîãàòî ñå ïðàâè íåùî, ïàê ìðúíêàìå! Ïðåäëîæåíèÿ è êðåàòèâíè èäåè, íå äàâàìå! Àìè íèå ñìå ñè âèíîâíè ìàé, çà öÿëàòà êàðòèíêà â ìèëàòà íè ðîäèíà.....
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Óñâîÿâàìå ïàðè÷êèòå áåç ïðîáëåì! ðŸ‘€
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àç íå ðàçáèðàì áîêî îò êàäå çíàå ÷å ñëåä äâå ñåäìèöè ùå å îùå ïîëîøî òîé äà íå å ïðîðîê íèÿ ñìå âòîðàòà ñòðàíà êîÿòî âçå ìåðêè â åâðîïà çà ùî ìèñëÿò íàé ëîøîòî çà ùîòî ñòàâà äóìà çà ìîãî ïàðè ïúëíè îòðåïêè ùî íå ãîâîðÿò ÷å ñëåä äâå ñåäìèöè ùå ñå îïðàâèì?
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ëåêà ïîëåêà èäâà âðåìåòî êúäåòî ùå ïîñòàâÿò ÷èï íà äåöàòà íè çà äà ãè ñëåäÿò !
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Ïîðåäíàòà ãëóïîñò, êîÿòî ñ íèùî íÿìà äà ïîìîãíå!
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Èäåàëíî ñè å èçìèñëåíî õàêâàò íè òåëåôîíèòå
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Ëåêóâàìå âå÷å ñ ïîãëåä-ðÿïà äà ÿäúò âñè÷êè âðà÷êè è ãëåäà÷êèðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ Îò äíåñ ñå ïðåêâàëèôèöèðàì -Ëåêóâàì ñàìî ñ ïîãëåä....öåíîðàçïèñ:ñïîðåä îáåìà íà ôèãóðàòàðŸ˜‰ðŸ˜‰ðŸ˜‰ðŸ˜‰ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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