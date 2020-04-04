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"Ïðåäèâèäåíè ñà â ñèñòåìàòà è ìíîæåñòâî èíòåðàêöèè ñ ÐÇÈ-òàòà, ñ ëåêàðè, ñ ïîæàðíàòà è ñ ïîëèöèÿòà. Äîáðîâîëöèòå ñúùî ñà âêëþ÷åíè. Öåëòà å äà ìîæå èíôîðìàöèÿ, êîÿòî å âúâåäåíà âåäíúæ äà ñå
Íà ïðåäñòàâÿíåòî ïðèñúñòâàò è âèöåïðåìèåðúò Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ, ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð ïðîô. ä-ð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè è ïðåäñòàâèòåëè íà "Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå“.
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