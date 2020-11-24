Ïî÷èíà ïðîô. Àëåêñàíäúð ×èðêîâ!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:44 / 24.11.2020Êîìåíòàðè (71)41
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Òîé å ðîäåí â Ëîì íà 27 ÿíóàðè 1938 ã. Çàâúðøâà Âèñøèÿ ìåäèöèíñêè èíñòèòóò â Ñîôèÿ ïðåç 1962 ã. Çàìèíàâà ïðåç 1966 ã. çà Çàïàäåí Áåðëèí, êúäåòî ñïåöèàëèçèðà ïðè èçâåñòíèÿ êàðäèîõèðóðã ïðîô. Áþõëåð. Îñòàâà òàì êàòî ëåêàð â Óíèâåðñèòåòñêàòà áîëíèöà, ïîñëå ñå ïðåõâúðëÿ â Çàïàäíà Ãåðìàíèÿ – â óíèâåðñèòåòà âúâ Ôðàíêôóðò íà Ìàéí è â óíèâåðñèòåòà âúâ Ôðàéáóðã, êúäåòî å ïðîôåñîð îò 1981 ã. 

Ïðåç 1984 ã. ñå çàâðúùà â Áúëãàðèÿ, ïîêàíåí îò àêàä. Àòàíàñ Ìàëååâ, ðåêòîð íà Ìåäèöèíñêàòà àêàäåìèÿ è çàìåñòíèê-ìèíèñòúð íà çäðàâåîïàçâàíåòî. Èçâúðøâà ïúðâàòà ñúðäå÷íà òðàíñïëàíòàöèÿ â Áúëãàðèÿ è íà Áàëêàíèòå ïðåç 1986 ã. Äúëãè ãîäèíè å äèðåêòîð íà áîëíèöàòà "Ñâ. Åêàòåðèíà“.

Ïðîô. ×èðêîâ ïå÷åëè ñâåòîâíà ïîïóëÿðíîñò è ïðèçíàòåëíîñò çà ïðîôåñèîíàëèçìà ñè â ñôåðàòà íà ñúðäå÷íèòå áîëåñòè, îïåðàöèè, òðàíñïëàíòàöèè.









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