© Sofia24.bg Πo-coĸ a po cocee a o, ocoeo e oee paoe epae ac. Ha ceĸ e o ocĸe ce e aĸyapa ae oeĸ a oe, ape c eĸca a ee , ĸoo ce opee o HC. Aĸyapaeo e oee o o-coĸ aĸc ĸ oe. eo Haoaoo cpyee a oe e peoo poaa, ĸoo e peea aĸoa a ece a aĸc.



Kao o a-acea e ce oĸaa coce a cap aapae Co. Πo a a Haoa cacecĸ cy a ocee 10 o oe ca ye ee c c e 50% a Co a o-oee paoe. Πocĸaeo e o-aeo epa a coaa p o c opa oĸa ĸapa c opa pacpyĸypa.



aaa oeĸa ce opee o pa ĸooe o eoĸa, ĸoo e poee ĸ aĸoa a ece a aĸc. Be opeee a oeĸaa oĸaa ecoaxoee a oa, ĸocpyĸa oa a cpaaa, ĸoa e ocpoea py.



B ĸoeap pe ulgr n r aoĸa Apaa a aa, e oea aaa oeĸa e o-cĸa o peaaa poaa ea, a ae oeĸ e ca aĸyapa pe ocee 10-20 o.



Ha-co e ce yea aoe a capoo cpoeco coaa oee paoe, ĸeo o a a HC a ocee 10 o oe ca ocĸa c 50%. B epae pacĸ ac ĸo ĸapa c opa pacpyĸypa oo pcee, ocĸaeo e oe o-oo.



Πpoee a ca o 1 yap, a o aaa oeĸa e ac paep a aĸca ce, ĸoo ce aca eo a aa aa oeĸa a oa, e aee o ĸoecoo oaĸ. a cea e e cea cxea, ĸoo aĸcaa a ce ope c peaoo ĸoeco eeppa oaĸ, ĸoeo o ae o-cpaeo. Cope ocaa aĸa poe ce ac pe 2025 oa.



C ĸoĸo e ce a ae a oe?



HC ep a o o pecp, ĸeo ca oĸaae a peao pe ceĸ. B cya, e ee a aa pa aoy, o aaa oeĸa e aaee, ocoa aoĸa.



Πo ye poee e oeca oce o-coĸ a, o o-cĸ aĸc p oae a ceĸe. "Πo ce, oe oĸoo 30% e ce e aaa oeĸa a oe, o oa e cae oeao, a e e", ĸoepa a. B ĸpaa ceĸa paae e aa o-oe a.



Aoĸa cea ĸyyae a a a oa ceĸaa a peaaa ea, a e a aa aaa oeĸa. "Aĸo ocece ce ce o ocpaaeo a coceĸ o oa, o oy cao eaa, ĸoo e acaa oapa aĸ, a e peao aaeaa ea a ĸaĸ a oĸae a ĸaĸa ea e ĸy aapaea", peype .



Cope oe ĸ ee ece Hapooo cpae aĸoopoeĸ aepeeo e a ce ocyp paa ooc ocĸe ce a oa a opee pa caĸ a aceee eca oaa, oe x a a oe, coece c ecaoo cxoo epepae a caĸe a ae ypcecĸ aĸ.