ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ïëîâäèâ÷àíèí îò ìîðåòî: Êîéòî íå èñêà ïèöà çà 15 ëåâà, èìà ñîëåòè ïî 40 ñòîòèíêè â ìàãàçèíà
Íà âðúùàíå êúì Ïëîâäèâ ðåøèõìå äà ñïðåì çà ïîëîâèí ÷àñ íà Êàì÷èÿ - íèêîãà íå áÿõìå õîäèëè. Îò ãëàâíèÿ ïúò Âàðíà-Áóðãàñ ñå îòáèâàø íà îêîëî 5 êì ïî õóáàâ ïúò. Ïàðêèðàõìå íà íåùî êàòî ìàëúê öåíòúð, êàòî íà ïàðêèíãà íè ïîñðåùíà ïðåïúëíåí êîíòåéíåð çà áîêëóê, êîéòî áåøå çàîáèêîëåí îò ìíîãî áîêëóöè íà çåìÿòà.
Òðúãíàõìå ïåøà êúì ïëàæà - êàòî îòäÿñíî íè ñå ïàäàøå ðåêà Êàì÷èÿ. Öåëèÿò ó÷àñòúê å îáðàñúë ñ òðåâè è å îñåÿí ñ áîêëóöè - òàðåëêè, êóòèéêè îò áèðà, êî÷àíè îò öàðåâèöà, êóòèè îò öèãàðè è ò.í. Êîãàòî ñòèãíàõìå äî ïëàæà, íè ïîñðåùíàõà òàáåëè îêîëî êîèòî èìàøå ãîëÿìà êóï÷èíà áîêëóöè, îò êîÿòî èçïðàùàì ñíèìêà.
Çà ùàñòèå ïëàæúò èçãëåæäàøå äîáðå, íî óñåùàíåòî êîåòî îñòàâà ðàçõîäêàòà äî íåãî, òå íàòúæàâà. Íà áúëãàðñêîòî ìîðå èìà-íÿìà 50 ïëàæà îò ïîäîáåí êàëèáúð êàòî òîçè íà Êàì÷èÿ. Íåîáõîäèì å íàèñòèíà ìèíèìàëåí ðåñóðñ, çà äà ñå èç÷èñòÿò òðåâèòå è áîêëóöèòå. Íå âèæäàì, êàê ùå íàêàðàìå ðóìúíöè, áúëãàðè, ðóñíàö è ò.í. äà ïîâòîðÿò è ïîòðåòÿò ïî÷èâêà íà òàêîâà ìÿñòî, êîãàòî åëåìåíòàðíè íåùà, êîèòî ïðàâèòåëñòâî/ìèíèñòåðñòâî/ îáùèíà ìîæå äà íàïðàâè, íå ñå ïðàâÿò. Àêî ìîæå äà ñúäåéñòâàòå çà ïîäàâàíå íà ñèãíàë êúì ïîäõîäÿùàòà èíñòèòóöèÿ, ùå ñúì Âè áëàãîäàðåí".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 250
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/42 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (22)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 14 ìèí.
0
ïðåäè 22 ìèí.
0
ïðåäè 30 ìèí.
0
ïðåäè 36 ìèí.
0
ïðåäè 37 ìèí.
+1
èêà å äîáðå .Îñòàíàëîòî å ïúëíî ìåíòå.
ïðåäè 56 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 28 ìèí.
0
Ñïîäåëè êàêâî íîâî....
ïðåäè 2 ÷. è 45 ìèí.
+1
ïðåäè 2 ÷. è 49 ìèí.
0
ïðåäè 3 ÷. è 4 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà