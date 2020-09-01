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Ïëîâäèâ÷àíèí îò ìîðåòî: Êîéòî íå èñêà ïèöà çà 15 ëåâà, èìà ñîëåòè ïî 40 ñòîòèíêè â ìàãàçèíà
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 15:19 / 01.09.2020Êîìåíòàðè (22)37
© Plovdiv24.bg
âèæ ãàëåðèÿòà
Òóðèñò ñå ñâúðçà ñ íàøàòà ðåäàêöèÿ ñëåä íÿêîëêî äíè, êîèòî å ïðåêàðàë íà Áúëãàðñêîòî ×åðíîìîðèå. Åòî êàêâî êàçà ÷èòàòåëÿò íà Plovdiv24.bg: "Çäðàâåéòå, ïðåêàðàõ íÿêîëêî ïðèÿòíè äíè ìíîãî íà ñåâåð îò Âàðíà. Â êúùè÷êà çà ÷åòèðèìà â äîáðå îçåëåíåí äâîð. ×èñòîòàòà è ïîääðúæêàòà áåøå íà íèâî. Áàðúò íà ïëàæà ïðåäëàãàøå êàôå çà 3 ëåâà, ïèöà çà 15 ëåâà, ñóïà çà 6 ëâ. - çà ìåí íîðìàëíè öåíè - âñå ïàê ñåçîíúò å 2 ìåñåöà è ïîëîâèíà è õîðàòà òðÿáâà äà èìàò ñòèìóë äà ðàáîòÿò ïî 12-13 ÷àñà íà äåí. Êîéòî íå èñêà ïèöà çà 15 ëåâà, èìà ñîëåòè ïî 40 ñòîòèíêè â ìàãàçèíà.

Íà âðúùàíå êúì Ïëîâäèâ ðåøèõìå äà ñïðåì çà ïîëîâèí ÷àñ íà Êàì÷èÿ - íèêîãà íå áÿõìå õîäèëè. Îò ãëàâíèÿ ïúò Âàðíà-Áóðãàñ ñå îòáèâàø íà îêîëî 5 êì ïî õóáàâ ïúò. Ïàðêèðàõìå íà íåùî êàòî ìàëúê öåíòúð, êàòî íà ïàðêèíãà íè ïîñðåùíà ïðåïúëíåí êîíòåéíåð çà áîêëóê, êîéòî áåøå çàîáèêîëåí îò ìíîãî áîêëóöè íà çåìÿòà.

Òðúãíàõìå ïåøà êúì ïëàæà - êàòî îòäÿñíî íè ñå ïàäàøå ðåêà Êàì÷èÿ. Öåëèÿò ó÷àñòúê å îáðàñúë ñ òðåâè è å îñåÿí ñ áîêëóöè - òàðåëêè, êóòèéêè îò áèðà, êî÷àíè îò öàðåâèöà, êóòèè îò öèãàðè è ò.í. Êîãàòî ñòèãíàõìå äî ïëàæà, íè ïîñðåùíàõà òàáåëè îêîëî êîèòî èìàøå ãîëÿìà êóï÷èíà áîêëóöè, îò êîÿòî èçïðàùàì ñíèìêà.

Çà ùàñòèå ïëàæúò èçãëåæäàøå äîáðå, íî óñåùàíåòî êîåòî îñòàâà ðàçõîäêàòà äî íåãî, òå íàòúæàâà. Íà áúëãàðñêîòî ìîðå èìà-íÿìà 50 ïëàæà îò ïîäîáåí êàëèáúð êàòî òîçè íà Êàì÷èÿ. Íåîáõîäèì å íàèñòèíà ìèíèìàëåí ðåñóðñ, çà äà ñå èç÷èñòÿò òðåâèòå è áîêëóöèòå. Íå âèæäàì, êàê ùå íàêàðàìå ðóìúíöè, áúëãàðè, ðóñíàö è ò.í. äà ïîâòîðÿò è ïîòðåòÿò ïî÷èâêà íà òàêîâà ìÿñòî, êîãàòî åëåìåíòàðíè íåùà, êîèòî ïðàâèòåëñòâî/ìèíèñòåðñòâî/ îáùèíà ìîæå äà íàïðàâè, íå ñå ïðàâÿò. Àêî ìîæå äà ñúäåéñòâàòå çà ïîäàâàíå íà ñèãíàë êúì ïîäõîäÿùàòà èíñòèòóöèÿ, ùå ñúì Âè áëàãîäàðåí".




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 250
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Ìíîãî å çëå ,çàòîâà îò òðè äíè ïîíå 20 îôåðòè ìè êàçâàò ÷å çà 5-6 ñåï. Âñè÷êî íè å çàåòî,ÍßÌÀ ÌÅÑÒÀ äîðè â ïîñòêîìóíèñòè÷åñêè 40ãîäèøíè ìàñòîäîíòè
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Àìè,ïðèÿòåë,äà òè êàæà 6ëâ çà ñóïà íå å ìí îê...è òî íà ×åðíîìîðåö....ïà òå êîëêî ÷àñà ðàáîòÿò íå å òâîÿ íèòî ìîÿ ðàáîòà....èíà÷å íà ðîäíîòî ÷åðíîìîðèå ñè å ñóïåð....áÿõ íà Àõòîïîë è áåøå ìåäåö....
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Àêòóàëíè öåíè äî äíåñ îò êèòåí îò 10 äåíà ñúì òóê è íÿìàì èäåÿ êúäå ñà òåçè îãðîìíè öåíè êîèòî ïèøåòå!! Íà ïëàæà èëè îêîëî 18 ìåòðà îò âîäàòà öåíèòå ñà: Ïèëåøêà ñóïà 2.80ëâ. Òàðàòîð 2.50ëâ. Áèðà 0.5ë 3.00ëâ. Øêåìáå ÷îðáà 3.80ëâ. Ïúðæåíè êàðòîôè ñúñ ñèðåíå 4.00ëâ. Êàôå ñ ìëÿêî 1.50ëâ. È äà âìåòíà êóõíÿòà å ñóïåð âêóñíà. Øåçëîíã è ÷àäúð ñà ïî 3.50ëâ. Èíà÷å âèêàòå â ãúðöèÿ å ïî- åâòèíî????
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Ïúò äî òîàëåòíàòà êîãà!? È íà êîé ìó ïóêà çà òîÿ ìèðèçëèâ ãüîë è äúðæàâà, ñàìî íà îâ÷èòå òèêâè îñòàíàëè â îáîðà. Íà ìîðå â Ãúðöèÿ, Èòàëèÿ è Èñïàíèÿ...
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Áåøå õóáàâî åäíî âðåìå.Â ìîìåíòà 10% ïðîöåíòà îò òóðèçìà ,íîâîòî ñòðîèòåëñòâî,èçêóñòâîòî,óñëóãèòå,îáðàçîâàíèå,ïîëèò
èêà å äîáðå .Îñòàíàëîòî å ïúëíî ìåíòå.
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À îò êúäå äîéäîõà òåçè áîêëóöè? Îò âñè÷êè íàñ, êîèòî èìàìå ïðåòåíöèè çà ÷èñòî è êðàñèâî ìîðå.
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Àç çàòîâà ïèÿ êàôå îò ìàøèíàòà çà 0.60 ñò. Èíà÷å íà ïëàæà ñ ìëÿêîòî å 3,5 ëâ. :) ðŸ˜€ðŸ˜€
ïðåäè 2 ÷. è 45 ìèí.
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Áðàâî çà ñïîäåëåíîòî è â òîçè ðåä íà ìèñëè.....íàøèÿ êìåò äà ñå çàäåéñòâà ëåêî è äà èçïðàòè åäíà àðìèÿ îò ÷èñòà÷è äà ïî÷èñòÿò îêîëî ð.Ìàðèöà áðåãà îò ïëàñòìàñîâè îòïàäúöè.Ìåæäóáëîêîâèòå ïðîñòðàíñòâà áèâà,ïàðêîâåòå ñúùî,íî íåêà ïî÷èñòÿò è Ìàðèöà.À çà â áúäåùå äà ñå ñëîæàò åäíè êîíòåéíåðè è äà ñå îáñëóæâàò,çà äà ìîæå ìúðçåëèâèòå ðèáàðè è ïèêíèê÷àðè äà ãè ìåòêàò ïîíå òàì.... Ïîçäðàâè
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Ïî÷èâàéòå ñàìî â ÷óæáèíà! Ùå çíàåòå çà êàêâî ñòå ñè äàëè ïàðèòå
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Òèïè÷íî ãàíüîâñêî, ïîêàçâàùî, ÷å äîêàòî èìà ìèñëåùè ïî òîçè íà÷èí â ñôåðàòà íà òóðèçìà, âñå òàêàâà ìèçåðèÿ ùå å ïî áúëãàðñêèòå êóðîðòè ! È âñå ïîâå÷å ùå ñè ãè ÿäåòå ïèöèòå Âèå !
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ëÿòî 2020 ã.
Ïèðèí âúâ Âòîðà ëèãà, ñåçîí 2020/2021
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
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©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
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