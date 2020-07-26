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Ïëåâíåëèåâ: Ðàäåâ íå ðàçáðà êàêâî å äà ñè ïðåçèäåíò è ïðåñëåäâà ñàìî âëàñòîâèòå ñè àìáèöèè
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 14:23 / 26.07.2020Êîìåíòàðè (53)37
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"Ñèòóàöèÿòà å ìíîãîïëàñòîâà. Îñâåí ÷åñòíî ïðîòåñòèðàùè ãðàæäàíè èìà è ïîëèòèöè, êîèòî èìàò èíòåðåñ äà íå ñå ïðîâåäàò ðåäîâíè èçáîðè ñëåä íÿêîëêî ìåñåöà, çàùîòî òðóäíî ùå âëÿçàò â ïàðëàìåíòà. Òîâà ñà Ìàÿ Ìàíîëîâà, Ñëàâè Òðèôîíîâ, Êîðíåëèÿ Íèíîâà. Àêî ñå âúðíåì íàçàä âúâ âðåìåòî, òîâà ñà õîðà, êîèòî ïðèïîçíàõà ïðàâèòåëñòâîòî íà Ïëàìåí Îðåøàðñêè. Òðÿáâà äà ñå îò÷åòàò è èíòåðåñèòå íà íÿêîëêî îëèãàðñè, êîèòî èìàò ïðîáëåìè ñ ïðàâîòî è òúðñÿò õàîñ è èçâúíðåäíè èçáîðè“. Òîâà êàçà ïðåä ÁÍÐ Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ, ïðåçèäåíò íà Áúëãàðèÿ îò 2012 äî 2017 ãîäèíà. 

Ñïîðåä íåãî "ãîëåìèÿò ïðîáëåì å óñåùàíåòî ó õîðàòà çà íåñïðàâåäëèâîñò, íî è ëèïñàòà íà ïðåçèäåíòà – Ðóìåí Ðàäåâ íå ðàçáðà êàêâî å äà ñè ïðåçèäåíò íà ðåïóáëèêàòà è ïðåñëåäâà ñàìî âëàñòîâèòå ñè àìáèöèè“.

Â ïðåäàâàíåòî "Íåäåëÿ 150“ Ïëåâíåëèåâ î÷åðòà åäèí ëîø è åäèí ðàçóìåí âàðèàíò çà Áúëãàðèÿ:

"Ëîøèÿò âàðèàíò å ïðè ïðåïëèòàíåòî íà èíòåðåñè è àïåòèòè íà ïðåçèäåíòà è íà ïàðòèè, Áîéêî Áîðèñîâ äà ñå ïîääàäå íà íàòèñêà è äà ïîäàäå îñòàâêà. Àêî òîâà ñòàíå, ïðîòåñòúò ùå ñå íàñî÷è êúì Èâàí Ãåøåâ. Ðóìåí Ðàäåâ ùå ñúñòàâè ìàðèîíòåíòî ïðàâèòåëñòâî, ùå ñïðåòíàò åäèí íîâ "Êîñòèíáðîä“. ÃÅÐÁ, äîðè äà îñòàíå ïúðâà ïîëèòè÷åñêà ñèëà, ùå å ìíîãî îòñëàáåíà. Ïàðëàìåíòúò ùå å ðàçäðîáåí è ùå èìà ñëàáî ìíîçèíñòâî.

Ðàçóìíèÿò âàðèàíò å ïðåçèäåíòúò äà çàïî÷íå äà ðàáîòè êàòî ïðåçèäåíò íà âñè÷êè áúëãàðè – äà ïîêàíè ïðîòåñòèðàùèòå, ïðîôñúþçèòå, îáùåñòâåíèòå ôàêòîðè äà òúðñÿò çàåäíî ðåøåíèå çà åäíà ïî-ñïðàâåäëèâà Áúëãàðèÿ. Ïàðòèèòå ùå ñå ïîäãîòâÿò çà èçáîðè è ùå óñïåÿò äà èç÷èñòÿò âñè÷êè çàäêóëèñíè èíòåðåñè, ùå äàäàò ïúò íà ìëàäèòå. Òðÿáâà äà ñå ñúçäàäå îáùåñòâåí ñúâåò êúì ïðåçèäåíòñêàòà èíñòèòóöèÿ è êúì Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò“. 

Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ å êàòåãîðè÷åí, ÷å "ðåøåíèå èìà, ïðîìÿíàòà å âúçìîæíà – ïðîòåñòèðàùèòå òðÿáâàò äà ñà ïî-êîíêðåòíè â èñêàíèÿòà ñè, à èñêàíèÿòà äà ñà ðàáîòåùè. Íÿêîè èãðà÷è ùå ñå âúçïîëçâàò îò èçâúíðåäíàòà ñèòóàöèÿ è ñèòóàöèÿòà íà õàîñ“. 

Ïî äóìèòå íà Ïëåâíåëèåâ ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ íå ñïàçâà Êîíñòèòóöèÿòà – "òîé íÿìà ïðàâî äà èñêà îñòàâêàòà íà ïðåìèåðà è íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð, òàêîâà ïðàâî èìàò ñúîòâåòíî ïàðëàìåíòúò è Âèñøèÿò ñúäåáåí ñúâåò“.




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