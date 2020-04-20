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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 17:20 / 20.04.2020Êîìåíòàðè (22)112
© ÁÃÍÅÑ
âèæ ãàëåðèÿòà
Øîôüîðúò, ïðåäèçâèêàë êàòàñòðîôàòà, ïðè êîÿòî çàãèíà Ìèëåí Öâåòêîâ, å îòâåäåí â ÑÄÂÐ, êúäåòî ùå ìó áúäå ïîâäèãíàòî îáâèíåíèå. À ñúùåâðåìåííî Èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèöèÿ çàïî÷âà ïðîâåðêà íà ñðåäñòâàòà, ñ êîèòî å çàêóïåí ëóêñîçíèÿò äæèï. 

Òðàãè÷íèÿò èíöèäåíò ñòàíà îêîëî 18:00 ÷àñà íà Âåëèêäåí â Ñîôèÿ. Æóðíàëèñòúò ñïðÿë íà ÷åðâåí ñâåòîôàð ïðåä ñòîëè÷åí ìîë íà áóë. "×åðíè âðúõ". Îòçàä ñå âðÿçàëà êîëàòà íà 22-ãîäèøíèÿ Êðèñòèàí Íèêîëîâ. Ìëàäèÿò øîôüîð ñå îêàçàë ñ ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà êàíàáèñ è àìôåòàìèí.

Ñïåøíèòå ìåäèöè, ïðèñòèãíàëè íà ìÿñòîòî, óñòàíîâèëè, ÷å æóðíàëèñòúò âñå îùå èìà ïóëñ. Ëèíåéêàòà òðúãíàëà êúì "Ïèðîãîâ", íî íà ïúò çà áîëíèöàòà Ìèëåí Öâåòêîâ èçäúõíàë.

Ñëåä ôàòàëíàòà êàòàñòðîôà Êðèñòèàí Íèêîëîâ å çàäúðæàí çà 24 ÷àñà â 4 ÐÏÓ, à äíåñ å îòâåäåí â ÑÄÂÐ. Îò ïðîêóðàòóðàòà ñúîáùàâàò, ÷å ìÿðêàòà ìó çà çàäúðæàíå å óäúëæåíà íà 72 ÷àñà ñ ïîñòàíîâëåíèå íà äåæóðíèÿ ïðîêóðîð. Ïðåäñòîè âíàñÿíå íà èñêàíå ïðåä Ñîôèéñêèÿ ãðàäñêè ñúä çà íàëàãàíå íà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà".

Íèêîëîâ èìà øîôüîðñêà êíèæêà îò  2016 ã. è åäíî ðåãèñòðèðàíî íàðóøåíèå äî ìîìåíòà.

Â õîäà íà ðàçñëåäâàíåòî å óñòàíîâåíî, ÷å óïðàâëÿâàíèÿò îò Êðèñòèàí Íèêîëîâ àâòîìîáèë å ñîáñòâåíîñò íà òúðãîâñêî äðóæåñòâî, ÷èéòî ñîáñòâåíèê å ìàéêà ìó. Íà Èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèöèÿ å âúçëîæåíî äà èçâúðøè ïðîâåðêà çà èçÿñíÿâàíå íà ïðîèçõîäà íà ñðåäñòâàòà çà çàêóïóâàíåòî íà äæèïà.

Ïî ðàçïîðåæäàíå íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî å âçåòî íà ñïåöèàëåí íàäçîð îò Âúðõîâíàòà êàñàöèîííà ïðîêóðàòóðà, ïèøå îùå "Íîâà ÒÂ".




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