Îòíîâî çàòðóäíåíî äâèæåíèå íà ÀÌ "Òðàêèÿ" çàðàäè ïðåîáúðíàò ÒÈÐ

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Ñïîðåä ïîëèöèÿòà íàé-âåðîÿòíàòà ïðè÷èíà çà êàòàñòðîôàòà å çàñïèâàíå íà âîäà÷à çàä âîëàíà. Òîé ñå å îòúðâàë ñàìî ñ óïëàõà.









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