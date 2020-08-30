Îòíîâî çàòðóäíåíî äâèæåíèå íà ÀÌ "Òðàêèÿ" çàðàäè ïðåîáúðíàò ÒÈÐ

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Èíöèäåíòúò å ñòàíàë îêîëî 7 ÷àñà òàçè ñóòðèí. Ïîëñêè ÒÈÐ, ïðåâîçâàù àëóìèíèåâè çàãîòîâêè îò Òóðöèÿ çà Ïîëøà, ñå å ïðåîáúðíàë íà ïúòÿ, êàòî å çàòâîðèë ÷àñò îò àêòèâíàòà è àâàðèéíàòà ëåíòà â ïîñîêà Ñîôèÿ, ñúîáùàâà Íîâà òåëåâèçèÿ.
Ïî ÷óäî ïðè èíöèäåíòà íå ñà ïîñòðàäàëè äðóãè àâòîìîáèëè, ïðåìèíàâàùè íàáëèçî. Òîâàðúò íå ñå å ðàçâèâàë íà ìàãèñòðàëàòà. Â ìîìåíòà òåæêà òåõíèêà ñå îïèòâà äà èçïðàâè êàìèîíà íà ïúòÿ.
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