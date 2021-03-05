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|Откриха убит благороден елен край село Могила
Сигналът е приет от ловен надзирател в сдружение в Каспичан. Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство.
Коментари (2)
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преди 1 ч. и 29 мин.
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