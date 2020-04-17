Îòêðèõà íîâ ñèìïòîì íà COVID-19

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 00:01 / 17.04.2020Êîìåíòàðè (7)28
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Íîâ ñèìïòîì íà COVID-19 ñà îòêðèëè èòàëèàíñêèòå è èñïàíñêèòå ëåêàðè, áîðåùè ñå íà ïúðâà ëèíèÿ ñúñ çàðàçàòà. Òîâà å îáðèâ ïî êðàêàòà.

Âñåêè ïåòè èòàëèàíåö, õîñïèòàëèçèðàí ñ COVID-19, èìà ïðîáëåìè ñ êîæàòà, êàòî íàé-÷åñòî òîçè ñèìïòîì ñå ïðîÿâÿâà ïðè äåöà è þíîøè.

Èñïàíñêàòà àñîöèàöèÿ íà ïåäèàòðèòå îòáåëÿçà, ÷å îáðèâúò ïðè êîðîíàâèðóñ å ïîäîáåí íà òîçè ïðè åäðà øàðêà èëè ìîðáèëè. Ïî ïðàâèëî çà÷åðâÿâàíåòî ñå ïîÿâÿâà íà ïðúñòèòå íà êðàêàòà è âïîñëåäñòâèå çàçäðàâÿâà, áåç äà îñòàâÿ ñëåäè ïî òÿëîòî.

Ëåêàðèòå ïðèçîâàõà õîðàòà äà âçåìàò ïîä âíèìàíèå òàêúâ îáðèâ ìíîãî ñåðèîçíî è, àêî ñå ïîÿâè, äà ñå èçîëèðàò ó äîìà.

Â ñúùîòî âðåìå åêñïåðòèòå ïðåïîðú÷âàò íà ãðàæäàíèòå äà íå ïîñåùàâàò ìåäèöèíñêè öåíòðîâå ñàìî àêî òîçè ñèìïòîì å íàëèöå, àêî òîé ñå ïðîÿâè îáà÷å, ñòðóâà ñè äà çàïî÷íåòå âíèìàòåëíî äà ñëåäèòå çäðàâîñëîâíîòî ñè ñúñòîÿíèå.




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