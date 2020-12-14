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|Îò íàé-âèñîêî íèâî íàìåêíàõà, ÷å ìåðêèòå îñòàâàò è ñëåä 21 äåêåìâðè
"Ìîãà äà âè ñïîäåëÿ êàêâî ìèñëÿ àç êàòî ëåêàð è ìèíèñòúð, òúé êàòî âñè÷êè ìåðêè, çà êîèòî ãîâîðèì, òðÿáâà äà ñà ñèíõðîíèçèðàíè ñ âñè÷êè ðåñîðè è ðåøåíèåòî íå å ñàìî ìîå", ïîäå òîé íà áðèôèíã â åäèí îò ñêëàäîâåòå, êîèòî èçïîëçâà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.
"Íîùíèòå çàâåäåíèÿ òðÿáâà äà ïðîäúëæàò äà áúäàò çàòâîðåíè. Ó÷èëèùàòà è äåòñêèòå ãðàäèíè ñúùî å ðàíî äà ñå îòâîðÿò íà 21-è. Òå ìîãàò äà áúäàò îòâîðåíè ñëåä Íîâà ãîäèíà", êàòåãîðè÷åí å Àíãåëîâ.
"Ïðåäñòîè äà âçåìåì ðåøåíèÿ çà ðåñòîðàíòèòå è ãîëåìèòå òúðãîâñêè îáåêòè. Àç íàñòîÿâàì äà íå ïëàùàìå ïîâå÷å öåíàòà îò 150 çàãóáèëè æèâîòà ñè áúëãàðè äíåâíî è äà ïðîäúëæèì ñúñ ñåãàøíèòå îãðàíè÷åíèÿ", äîáàâè òîé.
"Ìíîãî å ðàíî äà ãîâîðèì çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå, òúé êàòî ðåøåíèåòî ïðåäñòîè äà áúäå îáñúæäàíî. Äî ÷åòâúðòúê-ïåòúê ùå ðåøèì êîè ìåðêè äà ðàçõëàáèì, àêî èçîáùî ðàçõëàáâàìå. Êàòî ìèíèñòúð íà çäðàâåîïàçâàíåòî ùå íàñòîÿâàì äà ïðîäúëæèì äà æèâååì ñúñ ñåãàøíèòå ìåðêè è ñëåä 21-è", êàòåãîðè÷íî çàÿâè Àíãåëîâ.
Íà âúïðîñ êàê ñå ïðåöåíÿâà äî êàêâà ñòåïåí ñåãàøíèòå ìåðêè äàâàò ðåçóëòàò è êàêúâ, òîé îòâúðíà: "Íà ïúðâî ìÿñòî ñëåäèì êàêâà å çàáîëåâàåìîñòòà è êàê ñòîè íàøàòà ñòðàíà â ñðàâíåíèå ñ îñòàíàëèòå åâðîïåéñêè äúðæàâè. Ñëåäèì è êàêâà å ñìúðòíîñòòà. Ðàçãëåæäàìå ÿ è ïî âúçðàñòè è äàëè ïî÷èíàëèòå èìàò ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ", çàÿâè òîé.
"Ãëåäàìå êàêúâ å ïðîöåíòúò íà èçïîëçâàåìîñò íà áîëíè÷íèòå ëåãëà êàêòî çà èíòåíçèâíî, òàêà è çà íåèíòåíçèâíî ëå÷åíèå. Ïî òîçè ïðîöåíò îöåíÿâàìå êàêúâ å íàòèñêúò âúðõó çäðàâíàòà íè ñèñòåìà“, êàçà òîé. Ñïîðåä íåãî å õóáàâî, ÷å çàáîëåâàåìîñòòà å ïàäíàëà ïîä 600 íà 100 000 äóøè. "Ñëåäèì áðîÿ íà ïîçèòèâíèòå òåñòîâå, êîëêî îò òåçè õîðà ñà ïîòúðñèëè ëåêàðñêà ïîìîù“, çàâúðøè òîé.
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Êîìåíòàðè (16)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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