Îùå ëè èñêàòå äà ïî÷èâàòå â Ãúðöèÿ? Çàäúëæèòåëíî ïðî÷åòåòå òîâà!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 13:07 / 04.07.2020Êîìåíòàðè (7)46
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Êúì 12 êì ñòàíà îïàøêàòà îò ÷àêàùè àâòîìîáèëè íà ÃÊÏÏ "Êóëàòà" òàçè ñóòðèí. Íàòîâàðåíî å è äâèæåíèåòî ïî Å-79.

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