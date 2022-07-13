Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Определиха съдиите за мачовете от Първа лига
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:21 / 13.07.2022Коментари (0)15
© Plovdiv24.bg
Столичното дерби от втория кръг на efbet Лига между Локомотив София и ЦСКА бе поверено на Волен Чинков. За ВАР-а в "Надежда" ще отговаря Георги Кабаков. Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Локомотив Пловдив, докато главен съдия на Левски - Спартак Варна ще бъде Валентин Железов.

Ето всички назначения:

15 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.

Ботев Враца - Ботев Пловдив

ГС: Георги Димитров Давидов    

АС1: Георги Йорданов Дойнов    

АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ти: Петър Георгиев Кузев    

ВАР: Георги Кънчев Димитров    

АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Василев Йорданов     

 

15 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.

Лудогорец - Локомотив Пловдив

ГС: Никола Антонов Попов    

АС1: Георги Пламенов Тодоров    

АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ти: Ивелин Венциславов Занев    

ВАР: Ивайло Иванов Стоянов    

АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Радан Василев Мирянов     

 

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.

Локомотив 1929 - ЦСКА-София

ГС: Волен Валентинов Чинков    

АС1: Дениз Пиринов Соколов 

АС2: Мартин Емилов Венев

4-ти: Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Йордан Костадинов Иванов     

 

16 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.

Левски - Спартак 1918

ГС: Валентин Станчев Железов 

АС1: Даниел Милков Ников    

АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ти: Георги Милков Гинчев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Николай Йорданов Колев     

 

17 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.

Черно море - Славия 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    

АС1: Павлин Цветанов Михайлов    

АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ти: Драгомир Димитров Драганов 

ВАР: Ивелин Венциславов Занев    

АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Ахмед Яшар Ахмед     

 

17 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.

Пирин - ЦСКА 1948

ГС: Димо Стоянов Димов    

АС1: Йордан Петров Петров    

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ти: Димитър Димитров Димитров    

ВАР: Владимир Вълков Вълков    

АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Николай Георгиев Ангелов     

 

18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.

Хебър - Септември 

ГС: Красен Иванов Георгиев    

АС1: Красимир Атанасов Атанасов    

АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Михаел Петков Павлов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски

СН: Георги Владимиров Игнатов     

 

18 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.

Арда - Берое 

ГС: Иво Венциславов Андреев    

АС1: Костадин Димитров Тановчев    

АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ти: Димитър Димитров Димитров    

ВАР: Васил Петров Минев    

АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Йордан Динков Сталев




Още по темата: общо новини по темата: 10
09.07.2022 »
04.07.2022 »
04.07.2022 »
29.06.2022 »
27.06.2022 »
21.06.2022 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2022/2023 г.
Слави Трифонов изтегли всички свои министри
Скандално от Северна Македония: Българският език не съществува, ние ги
Грипна епидемия обхвана страната
Автомобил се вряза в метростанция до столичен мол, има загинали
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 598 267
novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - 2022 Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: