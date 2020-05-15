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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 11:44 / 15.05.2020Êîìåíòàðè (23)18
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Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ ðàçãîâàðÿ ñ ïðåäñòàâèòåëè íà ãîëåìè òúðãîâñêè îáåêòè òèï ìîë è íà Áúëãàðñêàòà ðèòåéë àñîöèàöèÿ. Ñëåä ñðåùàòà, íà êîÿòî ïðèñúñòâàõà ñúùî ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ, ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà Åìèë Êàðàíèêîëîâ è ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè, ïðåìèåðúò Áîðèñîâ ðàçïîðåäè îðãàíèçàöèÿ çà îòâàðÿíåòî íà òúðãîâñêèòå îáåêòè îò ïîíåäåëíèê. Çàïîâåäòà ùå áúäå èçäàäåíà îò çäðàâíèÿ ìèíèñòúð ïî-êúñíî äíåñ.

"Ñ êîëåãèòå îò èêîíîìèêàòà, çäðàâåîïàçâàíåòî è ùàáà ïîñëåäíèòå 2 ñåäìèöè ðàáîòèì ïî òåìàòà ñ ìíîãî äèñêóñèÿ, ñ ìíîãî ìåäèöèíñêè àðãóìåíòè è ñå íàäÿâàìå äà îòðàáîòâàìå âúïðîñèòå åäèí ïî åäèí. Â ìíîãî îò äúðæàâèòå â ìîìåíòà ñå ãîâîðè çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå, à â Áúëãàðèÿ íÿêîè îò òúðãîâñêèòå îáåêòè âúîáùå íå áÿõà ñïèðàíè“, ïîñî÷è ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ.

Ïî âðåìå íà ñðåùàòà äåòàéëíî áÿõà ðàçèñêàíè óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî äà áúäå âúçîáíîâåíà äåéíîñòòà íà ìîëîâåòå ïðåäâèä áîðáàòà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 ó íàñ. Áå èçòúêíàò ñúùî ïðèíîñúò íà áðàíøà çà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà, êîåòî íàëàãà âúïðîñà çà ðåñòàðòèðàíå íà äåéíîñòòà ìó.

Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ îòáåëÿçà îùå, ÷å å çàäúëæèòåëíî äà ïðîäúëæè äà ñå ñïàçâà áàëàíñúò ìåæäó ïîñòåïåííîòî âúçñòàíîâÿâàíå íà íîðìàëíèÿ èêîíîìè÷åñêè æèâîò è îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè ñ öåë ìàêñèìàëíà çàùèòà íà çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè.




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