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|Îôèöèàëíî: Ìîëîâåòå îòâàðÿò â ïîíåäåëíèê!
"Ñ êîëåãèòå îò èêîíîìèêàòà, çäðàâåîïàçâàíåòî è ùàáà ïîñëåäíèòå 2 ñåäìèöè ðàáîòèì ïî òåìàòà ñ ìíîãî äèñêóñèÿ, ñ ìíîãî ìåäèöèíñêè àðãóìåíòè è ñå íàäÿâàìå äà îòðàáîòâàìå âúïðîñèòå åäèí ïî åäèí. Â ìíîãî îò äúðæàâèòå â ìîìåíòà ñå ãîâîðè çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå, à â Áúëãàðèÿ íÿêîè îò òúðãîâñêèòå îáåêòè âúîáùå íå áÿõà ñïèðàíè“, ïîñî÷è ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ.
Ïî âðåìå íà ñðåùàòà äåòàéëíî áÿõà ðàçèñêàíè óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî äà áúäå âúçîáíîâåíà äåéíîñòòà íà ìîëîâåòå ïðåäâèä áîðáàòà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 ó íàñ. Áå èçòúêíàò ñúùî ïðèíîñúò íà áðàíøà çà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà, êîåòî íàëàãà âúïðîñà çà ðåñòàðòèðàíå íà äåéíîñòòà ìó.
Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ îòáåëÿçà îùå, ÷å å çàäúëæèòåëíî äà ïðîäúëæè äà ñå ñïàçâà áàëàíñúò ìåæäó ïîñòåïåííîòî âúçñòàíîâÿâàíå íà íîðìàëíèÿ èêîíîìè÷åñêè æèâîò è îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè ñ öåë ìàêñèìàëíà çàùèòà íà çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè.
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