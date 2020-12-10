Íîâî 20! Ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå ñå âðúùà, íî íå çà âñè÷êè ó÷åíèöè!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 12:56 / 10.12.2020Êîìåíòàðè (15)67
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Ïîñëåäíèòå òåìè îò ó÷åáíèòå ïðîãðàìè çà ìàòóðèòå íà ó÷åíèöèòå ìîæå äà îòïàäíàò îò èçïèòèòå è òàçè ãîäèíà. Òîâà ñòàíà ÿñíî îò äóìèòå íà ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî Êðàñèìèð Âúë÷åâ ïî âðåìå íà äèñêóñèÿ ñ ðîäèòåëè, èíèöèèðàíà îò îìáóäñìàíà Äèàíà Êîâà÷åâà.

"Íàé-âåðîÿòíî è ïðåç ñëåäâàùèòå ìåñåöè ùå ïðîäúëæè åïèäåìè÷íàòà ñèòóàöèÿ. Ñëåä 4 ÿíóàðè, àêî îáñòàíîâêàòà ïîçâîëÿâà, ùå ñå ïðåìèíå êúì ëîêàëíî âçèìàíå íà ðåøåíèÿ, ïðè êîåòî ïî îáëàñòè ùå ñå ïðåöåíÿâà â êîè ó÷èëèùà è êîè êëàñîâå ìîãàò äà âúçñòàíîâÿò ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå", êàçà òîé. 

"Ïðè âçåìàíå íà ðåøåíèå çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå ïúðâèòå ó÷åíèöè, êîèòî ùå ñå âúðíàò â êëàñíèòå ñòàè, ùå ñà ó÷åíèöèòå îò íà÷àëåí êóðñ 1 - 4 êëàñ. Ñëåä òîâà ñ ïðèîðèòåò ñà ó÷åíèöèòå îò 7-ìè è 12-òè êëàñ", ïîÿñíè Âúë÷åâ.

Îáìèñëÿ ñå ïðè âðúùàíå íà ïúðâèòå ó÷åíèöè â êëàñíèòå ñòàè äà ñå îðãàíèçèðà ðàçëè÷åí ãðàôèê çà ðàçëè÷íèòå êëàñîâå òàêà, êàêòî áåøå ïðåäè ïúëíîòî ïðåìèíàâàíå êúì äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå.




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