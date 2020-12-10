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|Íîâî 20! Ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå ñå âðúùà, íî íå çà âñè÷êè ó÷åíèöè!
"Íàé-âåðîÿòíî è ïðåç ñëåäâàùèòå ìåñåöè ùå ïðîäúëæè åïèäåìè÷íàòà ñèòóàöèÿ. Ñëåä 4 ÿíóàðè, àêî îáñòàíîâêàòà ïîçâîëÿâà, ùå ñå ïðåìèíå êúì ëîêàëíî âçèìàíå íà ðåøåíèÿ, ïðè êîåòî ïî îáëàñòè ùå ñå ïðåöåíÿâà â êîè ó÷èëèùà è êîè êëàñîâå ìîãàò äà âúçñòàíîâÿò ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå", êàçà òîé.
"Ïðè âçåìàíå íà ðåøåíèå çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå ïúðâèòå ó÷åíèöè, êîèòî ùå ñå âúðíàò â êëàñíèòå ñòàè, ùå ñà ó÷åíèöèòå îò íà÷àëåí êóðñ 1 - 4 êëàñ. Ñëåä òîâà ñ ïðèîðèòåò ñà ó÷åíèöèòå îò 7-ìè è 12-òè êëàñ", ïîÿñíè Âúë÷åâ.
Îáìèñëÿ ñå ïðè âðúùàíå íà ïúðâèòå ó÷åíèöè â êëàñíèòå ñòàè äà ñå îðãàíèçèðà ðàçëè÷åí ãðàôèê çà ðàçëè÷íèòå êëàñîâå òàêà, êàêòî áåøå ïðåäè ïúëíîòî ïðåìèíàâàíå êúì äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå.
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Êîìåíòàðè (15)
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