Íîâèÿò ïðåçèäåíò íà ÑÀÙ áèë ïðèÿòåë ñ Ïëåâíåëèåâ, ðàçêàçâàëè ñè âèöîâå

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 11:07 / 10.11.2020Êîìåíòàðè (6)53
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Íîâîèçáðàíèÿò 46-è ïðåçèäåíò íà ÑÀÙ Äæî Áàéäúí å äîáúð ïðèÿòåë íà ïðåçèäåíòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ (2012-2017) Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ, êàòî äâàìàòà ñà ñå ñðåùàëè äâà ïúòè, ïèøå "24 ÷àñà“. Çà òåçè íÿêîëêî ÷àñà, êîèòî ñà ïðåêàðàëè çàåäíî, ñe âúçíèêíàëè íå ñàìî ÷îâåøêè îòíîøåíèÿ íà ñèìïàòèÿ è óâàæåíèå, íî è ðåàëíè ïîëçè çà ðîäèíàòà íè. Äæî Áàéäúí áåøå âèöåïðåçèäåíò íà Áàðàê Îáàìà, ñ êîãîòî ïðåçèäåíòúò Ïëåâíåëèåâ å èìàë 11 ñðåùè. Ïúðâàòà ìó ñ Áàéäúí å ïîâå÷å îò 2 ÷àñà. Ìÿñòîòî å îãðîìíà çàëà íà íþéîðêñêèÿ õîòåë "Óîëäîðô-Àñòîðèÿ“, äàòàòà - 30 àïðèë 2013 ã.

Â ñãðàäàòà íà Ïàðê Àâåíþ 300, êîÿòî îò 1993 ã. å îôèöèàëíà åìáëåìà íà ãðàäà, Áàéäúí è Ïëåâíåëèåâ ñà ïîêàíåíè çà êëþ÷îâè ãîâîðèòåëè íà ãàëàâå÷åðÿòà çà 100-ãîäèøíèíàòà íà Ëèãàòà ïðîòèâ ïîðóãàâàíåòî ADL - íàé-ìîùíàòà ñâåòîâíà îðãàíèçàöèÿ, êîÿòî ñå áîðè ñðåùó åçèêà íà îìðàçàòà, çà ãðàæäàíñêè ïðàâà è ðåëèãèîçíè ñâîáîäè, ñðåùó àíòèñåìèòèçìà è ñåãðåãàöèÿòà. Íà ãàëàâå÷åðÿòà ïðèñúñòâà åëèòúò íà Ùàòèòå, è íå ñàìî. Òàì ñà ïîâå÷å îò 1000 ëèäåðè - íà åâðåéñêàòà îáùíîñò â ÑÀÙ, êîíãðåñìåíè, ãðàæäàíñêè àêòèâèñòè, áîðåùè ñå çà ïðàâàòà íà õîðàòà ïî öåëèÿ ñâÿò, ðåëèãèîçíè ëèäåðè îò öåëèÿ ñâÿò.

Êàòî êëþ÷îâè ãîâîðèòåëè Áàéäúí è Ïëåâíåëèåâ ñà íà ìàñà íîìåð 1. Äâàìàòà ãîâîðÿò ïîä íàñëîâ "Ïðåäñòàâåòå ñè ñâÿò áåç îìðàçà“, êàòî äâåòå ðå÷è ñå äîïúëâàò. Ñëåä êàòî ñå èçêàçâà Ïëåâíåëèåâ, Äæî Áàéäúí ìó êàçâà: "Ã-í ïðåçèäåíò, àç íàó÷èõ ìíîãî çà Áúëãàðèÿ îò Âàøàòà ðå÷ è èñêàì äà Âè êàæà, ÷å àêî è äðóãèòå íàöèè ïî âðåìå íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà áÿõà èìàëè êóðàæà çà áúëãàðèòå äà ñå ïðîòèâîïîñòàâÿò íà ìàøèíàòà çà èçáèâàíå íà Õèòëåð, ñâåòúò ùåøå äà å ðàçëè÷åí.“

Ïëåâíåëèåâ ãîâîðè çà õóìàíèçìà è êóðàæà íà áúëãàðèòå â áèòêàòà ñðåùó äåïîðòàöèÿòà íà áúëãàðñêèòå åâðåè. Ðàçêàçâà, ÷å íà 100 ìåòðà îò êúùàòà íà äÿäî ìó â Ãîöå Äåë÷åâ, êúäåòî å èçðàñíàë, èìà è ïðàâîñëàâíà ÷åðêâà, è äæàìèÿ, è ñèíàãîãà. À ñúùî - ÷å â ðàäèóñ îò 200 ìåòðà îò êàáèíåòà ó â ïðåçèäåíòñòâîòî ñúùî ãè èìà è òðèòå - èçêëþ÷èòåëíî êðàñèâ ïðàâîñëàâåí õðàì, ñèíàãîãà, äæàìèÿ, êàêòî è êàòîëè÷åñêè õðàì. Ïðåä åëèòà íà ÑÀÙ ïðåçèäåíòúò Ïëåâíåëèåâ ïîä÷åðòàâà, ÷å ñå ãîðäåå áåçêðàéíî, ÷å íåãîâàòà ðîäèíà å ïðèìåð çà òîëåðàíòíîñò íà âñè÷êè îñòàíàëè äúðæàâè â ðåãèîíà. Ñúùàòà ãîäèíà ó íàñ ñå ÷åñòâà 70-ãîäèøíèíàòà îò ñïàñÿâàíåòî íà áúëãàðñêèòå åâðåè.

Â ñâîÿòà ðå÷ áúäåùèÿò ñòîïàíèí íà Áåëèÿ äîì ïîä÷åðòàâà êîëêî ñå âúëíóâà, ÷å íà 50-ãîäèøíèíàòà íà îðãàíèçàöèÿòà, êîÿòî ñå áîðè çà ñúâåñòòà íà Àìåðèêà è íà ñâåòà, êîÿòî çàñòàâà çàä âñåêè ÷îâåê è íåãîâèòå ïðàâà, èñòîðè÷åñêàòà ðå÷ å áèëà ïîâåðåíà íà ïðåçèäåíòà Äæîí Êåíåäè. Äâàìàòà êëþ÷îâè ãîâîðèòåëè íà 100-ãîäèøíèíàòà íà îðãàíèçàöèÿòà ñè äîïàäàò ìíîãî. È ñúäáàòà ãè ñðåùà îòíîâî íà 7 ôåâðóàðè 2015 ã., ïî âðåìå íà ñâåòîâíàòà êîíôåðåíöèÿ ïî ñèãóðíîñòòà â Ìþíõåí, íàé-âàæíèÿ ôîðìàò â ñâåòà ïî òåìàòà ñèãóðíîñò è îòáðàíà.

Íà ïðèÿòåëñêàòà ñðåùà ìåæäó äâàìàòà ïî-êúñíî ïðåç äåíÿ, êîÿòî ïðîäúëæàâà 40 ìèíóòè, Äæî Áàéäúí ïîñðåùà Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ, êàòî ìó ðàçêàçâà âèö. Áúäåùèÿò ñòîïàíèí íà Áåëèÿ äîì ïðèâåòñòâà áúëãàðñêàòà äåëåãàöèÿ â êîìïàíèÿòà íà ñâîÿòà, öåëóâà è ïðåãðúùà Ïëåâíåëèåâ, óñìèõâà ìó ñå êàòî íà ïúðâè ïðèÿòåë è çàïî÷âà ñ äóìèòå:

"Ã-í ïðåçèäåíò, ìîé äîáúð ïðèÿòåëþ, èñêàì äà òè ðàçêàæà åäèí âèö.“ À âèöúò íà Äæî Áàéäúí å ñëåäíèÿò: Åäèí ÷îâåê ñè ñåäè âêúùè, êúùàòà ìó å äî ðåêàòà. Ðåêàòà çàïî÷âà äà ïðèèæäà. Èäâà ïîëèöèÿòà, çà äà ãî åâàêóèðà. ×îâåêúò ñå çàïúâà: "Íå, íå, íå, àç æèâåÿ òóê öÿë æèâîò, àç ñúì íàÿñíî, îñòàâàì ñè òóê." Ïîêà÷âà ñå íèâîòî íà ðåêàòà îùå è îùå. Èäâà ïîæàðíàòà äà ãî èçâåäå. ×îâåêúò ïðîäúëæàâà äà íàñòîÿâà: "Íå, íå, íå, îñòàâàì ñè òóê!"

Âîäàòà âå÷å çàëèâà êúùàòà. ×îâåêúò áÿãà íà ïîêðèâà. Èäâà õåëèêîïòåð, õâúðëÿò ìó âúæå. Íî òîé ïàê îòêàçâà! Ñëåä êîåòî, ëîãè÷íî, ñå óäàâÿ. Êàòî îòèøúë íà íåáåòî ïðè Õðèñòîñ è ìó êàçàë:

"Àç öÿë æèâîò âÿðâàì â òåá, öÿë æèâîò ñå êúëíà â òåá è êîãàòî òðÿáâàøå äà ìè ïîìîãíåø, òè íå ìè ïîìîãíà.“ Íà êîåòî Áîã îòãîâîðèë: "Ïúðâî òè ïðàòèõ ïîëèöèÿòà. Ïîñëå ïîæàðíàòà. Íàêðàÿ è âîåííèòå òè ïðàòèõ ñ õåëèêîïòåð íà ïîêðèâà. Êàêâî ïîâå÷å ìîæåõ äà íàïðàâÿ çà òåá?!?“




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