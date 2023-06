© Plovdiv24.bg LP накара цял Пловдив да полудее от нейното изпълнение на сцената на "Франкофоли" тази вечер, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Тя вдигна духа на публиката и изнесе шоу, което пловдивчани и гости на града ще помнят дълго време.



На сцената се хвърляха суитчъри, сутиени, шалове, белезници, албуми с цел феновете да получат автограф, който LP не отказа на нито един човек. Всички пееха дружно всяка една сричка от текстовете й и наистина си пролича, че певицата има много почитатели у нас.



По време на изпълненията си тя смени няколко вида китари и няколко различни инструмента. Също така специално за публиката изпя някои от най-новите й песни, които предстои да излязат.



LP изпълни и хитовете си "Lost On You" и "One Last Time".



Повече вижте във видеото.



