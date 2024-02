Наша компания придобива хърватски гигант в ИТ сектора – сделката е за 9 млн. евро

© Българската "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" обяви, че придобива 100% от дружествените дялове на хърватската компания SEDAM IT - доставчик на ИТ, комуникационни и софтуерни решения и услуги.



От "Телелинк БСГ" са изпратили уведомление до Комисията по финансов надзор (КФН) за сделката, става ясно от съобщение на компанията в сайта x3news.com, пише mfney.bg. SEDAM IT има дългогодишно присъствие на хърватския пазар. Сделката е на стойност 9 милиона евро.



"Окончателната цена за придобиване на дяловете на дружеството ще бъде заплатена поетапно чрез първоначално и последващи плащания, които ще бъдат определени въз основа на договорената стойност на търговското предприятие и в зависимост от финансовата задлъжнялост, паричните средства и нетния оборотен капитал на дружеството към датата на прехвърляне на дружествените дялове, както от одитираните му финансови резултати за 2024 г. и 2025 г.", става ясно от съобщението на компанията до КФН.



"Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД е основано през 2019 година с цел обединяване, формиране и управление на инвестиции в дъщерни дружества, работещи в сферата на информационните и комуникационни технологии, заедно с които формира икономическата "Група ТБС".



Основната търговска дейност на дружеството включва предоставянето на административно-финансови услуги и услуги по управление и подпомагане на бизнес развитието, маркетинга и продажбите на дъщерните дружества от групата.



В кря на миналата година "Телелинк Бизнес Сървисис" обяви нов Надзорен съвет със сериозно международно присъствие и фокус към разрастване на западните пазари.



В него влиза бившият вицепрезидент на Microsoft Волфганг Еберман. В официалното съобщение се посочва, че той има над 30-годишен опит в IT бранша. От профила му в професионалната мрежа LinkedIn е видно, че до 2013 г. е отговарял за Централна Източна Европа, а преди това отговорностите му са били свързани с партньорските канали в регион EMEA.



Сега Еберман "ще бъде основен съветник на компанията в нейната трансформация и разрастване в Западна Европа и САЩ".



В надзора на TBS влиза и друго известно име - сър Уилям Ръсел. Той е оглавявал местната власт на Лондонското Сити (като т.нар лорд кмет).