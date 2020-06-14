Íàäïðåâàðà çà íàé-äîáðå áðàíäèðàí àâòîìîáèë

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 16:31 / 14.06.2020Êîìåíòàðè (2)50
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Îò 19-òè äî 21-âè þíè ùå ñå ïðîâåäå àâòîèçëîæáà-êîíêóðñ "Íèå ñìå Áúëãàðèÿ“.  Ñúáèòèåòî ùå ñå ïðîâåäå íà ïàðêèíãà íà Èñòîðè÷åñêè ïàðê, â áëèçîñò äî ãðàä Âàðíà, êîèòî ñà îðãàíèçàòîðè íà êîíêóðñà. Îáùèÿò íàãðàäåí ôîíä âúçëèçà íà ñòîéíîñò 8 000 ëåâà.

Õîðà îò öÿëà Áúëãàðèÿ ùå èìàò âúçìîæíîñò äà ó÷àñòâàò â íàäïðåâàðàòà çà íàé-äîáðå áðàíäèðàí àâòîìîáèë, â ÷èèòî äèçàéí òðÿáâà äà ïðèñúñòâàò èçîáðàçåíè áúëãàðñêè ñèìâîëè, çíàìåíà, ìîòèâè, êàðòèíè íà èñòîðè÷åñêà òåìàòèêà, öèòàòè èëè âñè÷êî, êîåòî äîïðèíàñÿ çà ïîâèøàâàíå íà áúëãàðñêîòî íè ñàìîñúçíàíèå.

Â êîíêóðñà ìîãàò äà ó÷àñòâàò ðàçëè÷íè ïðåâîçíè ñðåäñòâà – àâòîìîáèëè, ìîòîðè, êàìèîíè è äðóãè.

"Îðãàíèçèðàìå òàçè àâòîèçëîæáà-êîíêóðñ, çàùîòî èñêàìå äà âúðíåì èñòèíñêîòî çíà÷åíèå íà áúëãàðñêèòå ñèìâîëè â Áúëãàðèÿ. Âÿðâàì, ÷å òÿõíàòà ðîëÿ å äà íè îáåäèíÿâàò“, ñïîäåëÿ Èâåëèí Ìèõàéëîâ, îðãàíèçàòîð íà êîíêóðñà è èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Èñòîðè÷åñêè ïàðê, çà ìîòèâàöèÿòà, ïîä êîÿòî å ñúçäàäåíî ñúáèòèåòî.









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