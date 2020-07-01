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|Íà 23 ïëàæà ïî ×åðíîìîðèåòî ÷àäúðèòå è øåçëîíãèòå ñà áåçïëàòíè
Çà äà äîñòèãíàò äî èíôîðìàöèÿòà, íàëè÷íà ñàìî íà áúëãàðñêè åçèê, òóðèñòèòå òðÿáâà äîñòà äà ïîðîâÿò, çàùîòî ôàéëúò å ïðèêà÷åí êúì åäíà îò íîâèíèòå íà ñòðàíèöàòà è íå ñå îòêðèâà ëåñíî. Â ñúùîòî âðåìå èíòåðàêòèâíàòà êàðòà íà ñàéòà, êîÿòî òðÿáâà äà å â ïîìîù íà òóðèñòà, íå ïîêàçâà àêòóàëíèòå öåíè, à òàêèâà îò ïðåäõîäíè ñåçîíè.
Çà ñìåòêà íà òîâà ÿ èìà è íà àíãëèéñêè åçèê. Íàé-ñêúïî å íà ÷àñò îò èâèöàòà íà êúìïèíã Ãðàäèíà. Êàòî íà ñúùàòà â ñúñåäñòâî, êàêòî è íà ñúñåäíèÿ ïëàæ íà ñúùèÿ êúìïèíã öåíèòå ñà ïî 3 ëâ. çà ÷àäúð è çà øåçëîíã. Ñðåä ïî-ñêúïèòå èâèöè ñà äâàòà ïëàæà íà “Òîïîëà" êðàé Êàâàðíà, íà êîèòî ÷àäúðèòå ñà ïî 7,50 ëâ., à øåçëîíãèòå ïî 5 ëâ. Íà “Ñòàìîïóëî-ïåðëà" êðàé Ïðèìîðñêî ÷àäúðúò å 6 ëâ., à øåçëîíãúò - 7,50 ëâ. Ñàìî 25 îò îáùî 109 èâèöè ñà áåçïëàòíè.
Íà äâå îò òÿõ âúîáùå íÿìà ÷àäúðè è øåçëîíãè - íà “Ðèáàðñêè" è íà “Ìèíåðàëåí áàñåéí-þã" âúâ Âàðíà.
Íà 23 ïëàæà ÷àäúðèòå è øåçëîíãèòå ñà áåçïëàòíè, êàòî òå ñà ïðåäèìíî íà þæíîòî ×åðíîìîðèå. Òîâà ñà “Øêîðïèëîâöè-þã", “Îáçîð-þã", “Êîçëóãà", “Áóðãàñ-ñåâåð", “Áóðãàñ-öåíòðàëåí", “Ðîñåíåö-ñåâåð", “Êàâàöè-ñåâåð", “Êàâàöè-þã", “Äþíè-þã", “Ïðèìîðñêî-öåíòðàëåí", “Êúìïèíã Íåñòèíàðêà", “Åëåíèòå-2", “Äåëôèí", “Àõåëîé", “Àòàíàñîâñêà êîñà-÷àñò1", “Äþíè", ÌÌÖ-Ïðèìîðñêî, “Êúìïèíã-þã", “Ìå÷àòà äóïêà", “Ëîçåíåö", “Ïîïñêè ïëàæ-ñåâåð", “Öàðåâî-öåíòðàëåí" è “Êúìïèíã Äåëôèí".
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