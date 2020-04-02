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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:21 / 02.04.2020Êîìåíòàðè (16)36
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Ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñúîáùè çà íîâ ñèìïòîì íà êîðîíàâèðóñà, êîéòî ñúùî ìîæå äà ñå ïðè÷èñëè êúì îñòàíàëèòå.

Òîé íå å òîëêîâà ÷åñòî ñðåùàí ñïîðåä äóìèòå íà ãåíåðàëà, íî èìà ïàöèåíòè, êîèòî ñà èìåííî ñ íåãî. Ñòàâà äóìà çà çà÷åðâåíè î÷è èëè êîíþíêòèâèò (âúçïàëåíèå èëè èíôåêöèÿ íà ïðîçðà÷íàòà ìåìáðàíà).

"Íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå ñèìïòîìè ñè îñòàâàò òåìïåðà
òóðà, êàøëèöà, çàäóõ è áîëêà â ãúðäèòå. Íî èìà è ïî-ðÿäêî ñðåùàíè êàòî äèàðèÿ, êîíþíêòèâèò, ïîñèíÿâàíå íà óñòíèòå, áîëêè â ìóñêóëèòå è ãúðëîòî", îáÿñíè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.




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