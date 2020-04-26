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Ìóòàô÷èéñêè: Áúëãàðèÿ ñå êàòåðè êúì ñëåäâàùèÿ ñè ïèê íà çàðàçàòà
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:59 / 26.04.2020Êîìåíòàðè (31)29
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"Î÷àêâàíèÿòà çà ðàçïðîñòðàíåíèåòà íà çàðàçàòà îêîëî Âåëèêäåí ñà áàçèðàíè íà ìàòåìàòè÷åñêèòå ìîäåëè è èçñëåäâàíèÿòà â ðåòðîñïåêòèâåí ïëàí, óòî÷íè îùå Ìóòàô÷èéñêè. Ñïîðåä òÿõ Áúëãàðèÿ âå÷å å ïðåæèâÿëà ïèê â íà÷àëîòî íà àïðèë, ïîñëåäâàêî å ñíèæàâàíå è â ìîìåíòà Áúëãàðèÿ ñå êàòåðè êúì ñëåäâàùèÿ ñè ïèê, êàçà íà÷àëíèêúò íà ùàáà".

"Ùàáúò èìà çàäà÷à äà ïîäíàñÿ îáåêòèâíà èíôîðìàöèÿ íà ïðàâèòåëñòâîòî è ïðåìèåðà è ñúîáðàçåíî ñ íåÿ - ïðåìèåðúò âçèìà ðåøåíèå" äîïúëíè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè. 

56 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà.

Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ COVID-19 â Áúëãàðèÿ â
å÷å e 1290. 205 ñà èçëåêóâàíèòå.

"Ïî÷èíàëè çà äåíîíîùèåòî - 1 ìúæ íà 81 ãîäèíè âúâ ÂÌÀ ñ ìíîæåñòâî ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ. 55 ñà îáùî ïî÷èíàëèòå", êàçà òîé. 

Â Ñîôèÿ 22 ñëó÷àÿ, îò êîèòî õîñïèòàëèçèðàíè ñà äâàìà, â Êþñòåíäåëè - 13 ñëó÷àÿ, òàì èìà íîâî îãíèùå, 12 - Äóïíèöà, Âèäèí - 5, áåç ìåäèöèñíêè ïåðñîíàë. 3 íîâè ñëó÷àÿ íà äåöà - â Äóïíèöà íà 5 è 7 ãîäèíè è âúâ Âèäèí ñúùî ìîìè÷å.




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Ãåíåðàëà äà âçåìå äà ïðî÷åòå êàêâî çíà÷è "ïèê" , à äà íå äðúíêà ãëóïîñòè.
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