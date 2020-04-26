ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
|Ìóòàô÷èéñêè: Áúëãàðèÿ ñå êàòåðè êúì ñëåäâàùèÿ ñè ïèê íà çàðàçàòà
"Ùàáúò èìà çàäà÷à äà ïîäíàñÿ îáåêòèâíà èíôîðìàöèÿ íà ïðàâèòåëñòâîòî è ïðåìèåðà è ñúîáðàçåíî ñ íåÿ - ïðåìèåðúò âçèìà ðåøåíèå" äîïúëíè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.
56 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà.
Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ COVID-19 â Áúëãàðèÿ â
"Ïî÷èíàëè çà äåíîíîùèåòî - 1 ìúæ íà 81 ãîäèíè âúâ ÂÌÀ ñ ìíîæåñòâî ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ. 55 ñà îáùî ïî÷èíàëèòå", êàçà òîé.
Â Ñîôèÿ 22 ñëó÷àÿ, îò êîèòî õîñïèòàëèçèðàíè ñà äâàìà, â Êþñòåíäåëè - 13 ñëó÷àÿ, òàì èìà íîâî îãíèùå, 12 - Äóïíèöà, Âèäèí - 5, áåç ìåäèöèñíêè ïåðñîíàë. 3 íîâè ñëó÷àÿ íà äåöà - â Äóïíèöà íà 5 è 7 ãîäèíè è âúâ Âèäèí ñúùî ìîìè÷å.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1879
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/314 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (31)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
Ñïîäåëè êàêâî íîâî....
ïðåäè 10 ìèí.
0
ïðåäè 17 ìèí.
0
ïðåäè 27 ìèí.
0
ïðåäè 29 ìèí.
0
ïðåäè 30 ìèí.
0
ïðåäè 34 ìèí.
0
ïðåäè 47 ìèí.
0
ïðåäè 48 ìèí.
0
ïðåäè 50 ìèí.
0
ïðåäè 55 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà