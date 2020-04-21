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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 23:10 / 21.04.2020Êîìåíòàðè (1)32
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Ñìúðòòà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ïîïàðè öÿëàòà æóðíàëèñòè÷åñêà ãèëäèÿ è ìíîãîáðîéíèòå ìó ïî÷èòàòåëè, à äíè ñëåä êàòàñòðîôàòà, òÿ âñå îùå å íàé-îáñúæäàíàòà òåìà â Áúëãàðèÿ. Äîðè â ÷àñîâåòå ñëåä òðàãè÷íàòà íîâèíà ñîöèàëíèòå ìðåæè ïëàìíàõà îò ñïîìåíè, ñâúðçàíè ñ æèâîòà íà òåëåâèçèîííèÿ âîäåù.

Åäèí îò òÿõ îáà÷å ïðèêîâà íàé-ñèëíî ïîãëåäèòå. Ñòàâà äóìà çà èíòåðâþ, êîåòî Ìèëåí Öâåòêîâ äàâà íà Ëóäèÿ ðåïîðòåð Äàíèåë Ïåòêàíîâ -  êîãîòî ñàìèÿò òîé íàëîæè â òåëåâèçèÿòà. Â ÷àñò îò ðàçãîâîðà äâàìàòà çàñÿãàò òåìàòà çà ñìúðòòà.

"Âñè÷êè óæàñíî ìíîãî ñå ñòðàõóâàò îò ñìúðòòà è ãîäèíèòå, êîèòî ñå òðóïàò. Íå ñå ñòðàõóâàì îò ñìúðòòà, ñòèãà äà íå å áîëåçíåíà. Âúïðåêè ÷å, ðàçñúæäàâàéêè âúðõó íÿêîè ñëó÷àè è íåùà, êîèòî ñúì ÷åë, è â íàé-óæàñÿâàùèòå ìîìåíòè èìàø ïðèòîê íà àäðåíàëèí â îðãàíèçìà, êîéòî ñàì ñå îáåçáîëÿâà. Ïðè âñè÷êè ïîëîæåíèÿ íå ìè ñå óìèðà ìåæäó íÿêàêâè ëàìàðèíè", êàçâà Ìèëåí Öâåòêîâ.

Òúé êàòî èíòåðâþòî íå å áèëî ïîêàçâàíî â òåëåâèçèîíåí åôèð, äàòàòà íà èçëú÷âàíå â èíòåðíåò å íåèçâåñòíà, íî ñïîðåä ïîòðåáèòåëè â ñîöèàëíèòå ìðåæè ðàçãîâîðúò å ïðîâåäåí "ïðåäè íÿêîëêî ìåñåöà". Ïî çëà èðîíèÿ íà ñúäáàòà Ìèëåí Öâåòêîâ ñòàíà æåðòâà òîçè ñöåíàðèé. Íà Âåëèêäåí, äîêàòî ÷àêà íà ÷åðâåí ñâåòîôàð íà êðúñòîâèùå â Ñîôèÿ, êîëàòà ìó áåøå ïîìåòåíà îò äâèæåù ñå ñ âèñîêà ñêîðîñò äæèï, çàä ÷èéòî âîëàí å áèë 22-ãîäèøíèÿò Êðèñòèàí Íèêîëîâ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà â îðãàíèçìà íà ìëàäèÿ ìúæ ñà îòêðèòè ñëåäè îò àìôåòàìèíè è êàíàáèñ.

Äàíèåë Ïåòêàíîâ ñ òúãà ñè ñïîìíè çà Ìèëåí è ñïîäåëè â ñîöèàëíèòå ìðåæè:

"Ñëó÷âàëî ñå å äà ãî ïðåãðúùàì áåç ïîâîä, ïðîñòî çàùîòî ãî îáè÷àõ êàòî âòîðè áàùà. Êàçâàë ñúì ìó ìíîãîêðàòíî "Îáè÷àì òå", çàùîòî ãî ÷óâñòâàõ êàòî ìîé áðàò.

Ñëó÷âàëî ìè ñå å äà ìè ñå íàñúëçÿâàò î÷èòå, êîãàòî ñìå îñòàâàëè íàñàìå è ñìå ñè ñïîäåëÿëè ëè÷íè íåùà, çàùîòî òîé ìè èìàøå îãðîìíî äîâåðèå, à æèâîòúò ìó ìîæå äà áúäå îïèñàí ïî âñÿêàêúâ íà÷èí, íî íå è êàòî ëåñåí. Áëàãîäàðÿ íà Áîã, ÷å ìå äîïóñíà â æèâîòà íà òîçè ãîëÿì ×îâåê, êîéòî ìè äàäå òîëêîâà ìíîãî, à íå èñêàøå íèùî â çàìÿíà!"





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