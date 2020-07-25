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|Ìàùàáíà àêöèÿ íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ" çàïî÷âà â öÿëàòà ñòðàíà
"Çàïî÷âà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà, íàñî÷åíà êúì êîíòðîë íà âîäà÷èòå íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà ïðåç ïî÷èâíèòå äíè, êîèòî ñå äâèæàò ïî àâòîìàãèñòðàëèòå, ïúðâîêëàñíèòå âòîðîêëàñíèòå ïúòèùà. Êîíòðîëúò ùå áúäå èìåííî òàì, òúé êàòî äâèæåíèåòî å íàòîâàðåíî ïðåç ïî÷èâíèòå äíè. Ïðåç ÷àñîâåòå, â êîèòî ñå î÷àêâà òðàôèêúò äà å íàé-ãîëÿì, ùå ðàçïîëîæèì äîïúëíèòåëíè åêèïè, êîèòî äà ñëåäÿò çà ïðåâèøåíà ñêîðîñò, óïîòðåáà íà àëêîõîë, íàðêîòè÷íè âåùåñòâà“. Òîâà ñúîáùè ïî âðåìå íà áðèôèíã íà "Ïúòíà ïîëèöèÿ“ èíñïåêòîð Íèêîëàé Êðóøàðñêè îò "Ïúòíà ïîëèöèÿ“ êúì ÑÄÂÐ.
Èçâúí ÷àñîâåòå íà çàñèëåí òðàôèê ïî ãîëåìèòå ïúòèùà, êîíòðîëúò ùå áúäå íàñî÷åí êúì âîäà÷èòå íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà â êóðîðòèòå ïî ×åðíîìîðèåòî îòíîâî çàðàäè çàñèëåíàòà óïîòðåáà íà àëêîõîë è íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Êîíòðîëúò ùå å çàñèëåí è çà âîäà÷èòå íà ÒÈÐ-îâå.
"Èìàìå ïðàâî äà ãè êîíòðîëèðàìå ñ òåõíè÷åñêèòå ñðåäñòâà çà àëêîõîë, ïðåâèøåíà ñêîðîñò, çàùîòî åäíà îò îñíîâíèòå ïðè÷èíè çà ÏÒÏ å íåñúîáðàçåíàòà èëè ïðåâèøåíà ñêîðîñò. Òå ñúùî ïðåâèøàâàò ñêîðîñòòà", îòáåëÿçà Êðóøàðñêè.
Àêöèÿòà ùå ïðîäúëæè ïðåç öÿëîòî ëÿòî, íî ïðåç óèêåíäà ïðîâåðêèòå ùå áúäàò çàñèëåíè, ïîâå÷å îò îáè÷àéíîòî.
Òîé ïðèïîìíè è ãëîáèòå:
"Çà óïîòðåáà íà àëêîõîë è íàðêîòè÷íè âåùåñòâà ìîãàò äà çàïî÷âàò îò 500 è äà ñòèãàò äî 1000 ëâ. Ãîâîðèì çà àëêîõîë ñ ëèøàâàíå îò øîôüîðñêà êíèæêà îò ïîëîâèí äî åäíà ãîäèíà â çàâèñèìîñò îò êîíöåíòðàöèÿòà, ñ êîÿòî å óñòàíîâåí âîäà÷úò. Êîãàòî ñå óñòàíîâè óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íî âåùåñòâî, ñå îáðàçóâà äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî è ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ïî íàêàçàíèÿòà", äîïúëíè Êðóøàðñêè.
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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ïðåäè 2 ÷. è 11 ìèí.
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ïðåäè 5 ÷. è 55 ìèí.
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ïðåäè 6 ÷. è 12 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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