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Ìàéêàòà íà óáèåöà Êðèñòèàí êîìïåíñèðà ñ ïîëîâèí ìèëèîí äåöàòà íà Ìèëåí?
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 12:09 / 23.04.2020Êîìåíòàðè (24)28
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Ìàéêàòà íà äðîãèðàíèÿ óáèåö íà Ìèëåí Öâåòêîâ – Êðèñòèàí Íèêîëîâ, ùå äàäå 500 000 ëåâà íà äåöàòà íà çàãèíàëèÿ â íåëåïà êàòàñòðîôà íà 19 àïðèë æóðíàëèñò, íàó÷è åêñêëóçèâíî "Ëóïà.áã" îò ñâîé èçòî÷íèê, áëèçúê äî âèíïðîìà â Êàðíîáàò.

Äåñèñëàâà Ïåøåâà-Íèêîëîâà å èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà "Âèíïðîì Êàðíîáàò" è ñúäðóæíèê â îùå íàä 15 ôèðìè, ñðåä êîèòî è äðóæåñòâà íà îáâèíåíèÿ â äàíú÷íè ïðåñòúïëåíèÿ îëèãàðõ Ìèíþ Ñòàéêîâ. Èìà äàííè, ÷å ïðåç âèíïðîìà Ïåøåâà å óñâîèëà ñòîòèöè õèëÿäè ëåâîâå ïî ïðîãðàìàòà çà ðàçâèòèå íà ñåëñêèòå ðàéîíè.

Ñëåä òðàãåäèÿòà íàâðúõ Âåëèêäåí áèçíåñäàìàòà ïîïàäíà â àðåñòà íà Òðåòî ñòîëè÷íî ÐÏÓ çà 24 ÷àñà. Äåñèñëàâà Ïåøåâà áå îáâèíåíà, ÷å å ïðåäîñòàâèëà ôèðìåíîòî àóäè Q7 çà 120 000 ëåâà íà ñâîÿ ñèí, êîéòî ñëåä ÿê çàïîé, ãàðíèðàí ñ ìàðèõóàíà è àìôåòàìèíè, áóêâàëíî ñìàçà ñóáàðóòó íà Ìèëåí Öâåòêîâ, äîêàòî æóðíàëèñòúò ÷àêàøå íà ÷åðâåí ñâåòîôàð - ïî çëà èðîíèÿ íà ñúäáàòà - äî ñîôèéñêèÿ ìîë "Ïàðàäàéç".

Áúëãàðèÿ áóêâàëíî íàñòðúõíà îò íåëåïàòà ñìúðò íà îáè÷àíèÿ òâ âîäåù. Â ñîöèàëíèòå ìðåæè äîðè òðúãíà ïðèçèâ äà ñïðàò äà ñå êóïóâàò "îòðîâèòå" íà êàðíîáàòñêàòà àëêîõîëíà ôàáðèêà, çà äà íå ïðàâèì îùå ïî-áîãàòè äðîãèðàíè óáèéöè êàòî Êðèñòèàí Íèêîëîâ.

Ïî òîçè ïîâîä Äåñèñëàâà Ïåøåâà âúçíàìåðÿâàëà äà îáÿâè äî äíè, ÷å ùå ïðåäîñòàâè 500 000 ëåâà ôèíàíñîâà ïîìîù çà äåöàòà íà óáèòèÿ æóðíàëèñò - 24-ãîäèøíàòà Êàëèíà è 8-ãîäèøíèÿ Áîÿí. Äàðåíèåòî ùÿëà äà íàïðàâè "ñ ÷èñòî ñúðöå, êàòî ìàéêà è ÷îâåê".

Âúïðîñúò ñåãà å äàëè ñúñ ñóìàòà îò ïîëîâèí ìèëèîí áàðîâêàòà èñêà äà ñè êóïè èíäóëãåíöèè, èëè ãî ïðàâè îò èñêðåíî ðàçêàÿíèå? Âåðîÿòíî òîâà ùå ñòàíå ÿñíî, êîãàòî íàó÷èì êàêâà ïðèñúäà ùå îòíå ñèíà é çà ëàìàðèíåíèÿ àä - àêî å åôåêòèâíà, âåðîÿòíî äàðåíèåòî å áèëî îò ÷èñòî ñúðöå. Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñìå ñòàíàëè ñâèäåòåëè íà îáèêíîâåíî ïàçàðóâàíå íà îáùåñòâåíî îäîáðåíèå.

Îùå â ïîíåäåëíèê, äåíÿ ñëåä óæàñà, òðúãíà è äðóãà èíèöèàòèâà çà íàáèðàíå íà ñðåäñòâà çà íàñëåäíèöèòå íà òâ âîäåùèÿ. Òàêà ñàìî çà äåíîíîùèå ñëåä îáÿâÿâàíåòî íà äàðèòåëñêàòà êàìïàíèÿ â ñìåòêàòà áÿõà ñúáðàíè 124 õèëÿäè ëåâà, ñúîáùèõà â ñðÿäà îò ôîíäàöèÿòà Bcàuse, êîÿòî óïðàâëÿâà ñàéòà çà îíëàéí äàðåíèÿ Ïëàòôîðìàòà.áã, êúäåòî ñå ïðîâåæäà àêöèÿòà "Çà äåöàòà íà Ìèëåí".

Ïúðâîíà÷àëíàòà ïîñòàâåíà öåë áå äà ñå íàáåðàò 100 000 ëåâà, íî ñóìàòà ñàìî çà 24 ÷àñà áå íàäõâúðëåíà.

Ìåæäóâðåìåííî â ñðÿäà âå÷åðòà Êðèñòèàí Íèêîëîâ áå îñòàâåí çà ïîñòîÿííî â àðåñòà, âúïðåêè ìîëáàòà ìó äà áúäå ïóñíàò, çà äà çàâúðøè îáðàçîâàíèåòî ñè. Àäâîêàòúò íà äðîãèðàíèÿ óáèåö Ëú÷åçàð Òàêîâ ïúê äàæå ñè ïîçâîëè äà ñå óñúìíè â îáùîèçâåñòíèÿ ôàêò, ÷å èìåííî Êðèñòèàí å øîôèðàë àâòîìîáèëà - íåùî, êîåòî áå íåäâóñìèñëåíî ïîòâúðäåíî îò ñâèäåòåëñòâàòà íà äåñåòêè î÷åâèäöè.




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Òðÿáâà èëè çàùèòàòà äà å ïúëåí èäèîò èëè ìàéêàòà ñè ïðèçíàâà ÷å ñèíúò è å øîôèðàë, êîåòî çàùèòàòà îòðè÷à. Íî òÿ äàâà ïîëîâèí ìèëèîí çà äåöà êîèòî óæ íÿêîé äðóã å óáèë áàùàòà èì. Ïúëåí öèðê àêî è íå ñà èççåòè ïðîáè îò âîëàí, àâòîìîáèëà, âúçãëàâíèöàòà è ïðî÷èå, âèäåîêàìåðè, õîðà ñà ñíèìàëè íå ìîæå äà íå ñà. À àâòîìîáèëà å îñòàâåí íà îòêðèòî íà äúæäà. "ïîëèöàéòå" è "ïðîêóðàòóðà" áðàâî. Êúäå ñòå ó÷èëè, â øèâàøêîòî ó÷èëèùå ëè?
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äà äàðè 10 ìèëèîíà íà ôîíä çà ëå÷åíèå íà íàðêîìàíè
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Íå âñè÷êî å ïàðè...ìà ÿâíî òàêèâà êàòî íåÿ íå ãî çíàÿò ðŸ˜¡
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Äà ãè äàäå!!!!Íî êàòî êðúâíèíà, à íå êàòî ïîäêóï èëè èçêóïëåíèå íà ãðåõîâåòå íà ëè÷íèÿ è ïðîâàë,â ëèöåòî íà ñèíúò è.
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È êàêâî îò òîâà?!Òàêà ùå âúðíå áàùà èì?!
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È òîâà ùå ãî âúðíå ëè?.... íåùàñòíèöà!!!
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Ïðåäè ãîäèíè, ïèÿíèÿò,, äåìîêðàò-àíòèêîìóíèñò,,Êèðèë Ìàðè÷êîâ, êîéòî ïèÿí óáè åäíà æåíà ñ äæèïà ñè, ñúùî ñå îòêóïè òàêà! È ñåãà å íà ñâîáîäà!
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