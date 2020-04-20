Ìàãè Õàëâàäæèÿí ñ ïîêúðòèòåëíè äóìè çà Ìèëåí Öâåòêîâ

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Àêî å âÿðíî òîâà, ÷å íàäðóñàí ìëàäåæ ñå å âðÿçàë â êîëàòà íà Ìèëåí, äîêàòî å ÷àêàë íà ÷åðâåí ñâåòîôàð, âñè÷êî ñè èäâà íà ìÿñòîòî! Äà óìðåø â öåíòúðà íà ïðàçíà Ñîôèÿ ïî òîçè íåëåï íà÷èí, çíà÷è ñàìî åäíî: Áåçîòãîâîðíè ñìå! Êúì âñè÷êî! Áåçîòãîâîðíè êúì ñåáå ñè, êúì äåöàòà ñè, êúì ðàáîòàòà ñè, êúì çäðàâåòî ñè, êúì îáùåñòâîòî è êúì æèâîòà!
Äíåñ ùå ïîðàáîòèì ìåæäó äðóãîòî, óòðå ùå ñè ãëåäàìå äåöàòà ìåæäó äðóãîòî, ïîñëå ùå ñïàçâàìå ïðàâèëàòà, àìà óæ, è íàêðàÿ ùå îáâèíèì ñâåòà, ÷å íè å êðèâ! Å, äà, íå âñè÷êè ñìå òàêèâà! Íî êðèòè÷íàòà ìàñà å òàêàâà! Ñèãóðíî çâó÷è áîëåçíåíî! Íî è ìåí ìå áîëè! Çâåðñêè ìå áîëè çà Ìèëåí! Òîé âñå ñå ìú÷åøå äà ðàçáåðå çàùî ñìå òîëêîâà êðèâè! È ñè îòèäå óáèò îò ñúùàòà òàçè áåçîòãîâîðíîñò!
Äíåñ, ùå å äðîãèðàíî ìîì÷å, óòðå ùå å êîðóìïèðàí è áåçîòãîâîðåí êúì äúðæàâàòà ïîëèòèê, âäðóãèäåí ìúðçåëèâ è íåêîìïåòåíòåí ÷èíîâíèê! Èìà ãè ìíîãî! È ñà íàâñÿêúäå!
Ñáîãîì, Ìèëåíå! Äàíî òàì ãîðå îòêðèåø èñòèíàòà çà íàñ! Èñòèíàòà çà òîâà êàêâî, ïî äÿâîëèòå, íè èìà! Ëåê ïúò, ÷îâå÷å!"
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