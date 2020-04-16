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"Íÿìà äà èìà íîâà çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð. Â÷åðà íà èçõîäà íà Ñîôèÿ áå íåùî ñòðàøíî. Íå ðàçáèðàò ëè òåçè õîðà êàêâà å îïàñíîñòòà? Íàñèëà íå ìîæåø äà äàäåø! Çàïîâåäòà êàçâà, ÷å î
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