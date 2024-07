"Лукойл" дължи на държавата доста солидна сума от свръхпечалба през юни

© 1 618 928 лева е размерът на вноската на "Лукойл Нефтохим Бургас" по чл. 1 от Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт за месец юни 2024 г.



След влизането на закона в сила през ноември 2023 г. вноската се плаща месечно заради произвеждане на продукти от суров нефт от Русия. Размерът й се определя от министъра на икономиката и индустрията до 15-то число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона. Вноската за юни е определена със заповед на икономическия министър в служебния кабинет Петко Николов.



Сред факторите при изчисляването на сумата е седномесечната цена за юни 2024 г. на суров нефт сорт "Брент" на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 82.250 щатски долара за барел.



Взета е предвид и средномесечна цена за месец юни 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.



Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ.



Вноската касае произведени в България продукти от суров нефт Русия за месец юни 2024 г. на база на количеството в литри на нефтопродуктите с код по КН 27 10, изведени от данъчен склад за месец юни 2024 г., произведени от нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, по подадени данни от Агенция "Митници".