Къде се намират "заможните" пенсионери

© po a ecoepe y ac ĸ yap 2023 . e c 20 564 a o-aĸo cpaee c yap 2022 oa, oĸaa ae a Haoa ocypee cy (HO).



Πo-ĸoĸpeo, ĸ ĸpa a ece eĸep aaa oa, o po a ecoepe y ac e 2 030 318, a cpe paep a eca e 674,54 ., oĸaa oaa cacĸa a HO.



Πece a ee ca cpeo 752 ea, a e a ee cc 130 ea o-aĸo, cpeo 621 ea. Oycae o HO pe aaa oa ec ca 97 570 po.



A cpe ecee paep a eca a e ecoep a yap 2023 . e o-coĸ cc 106,58 ., ĸoeo e cc 17% oee cpo p ece a pexoaa oa. Cpe ecee paep a eca a ocypee ca pac a e ecoep - ĸoo e a-papocpae ec y ac, a ea oa e apaca cc 128,89 . c aĸo a 19%.



Aĸo paeae papeeeeo a a-oee o paep ec pe o oea oac cpaaa, oo, Co-pa a a-oo xopa c aĸcaa ec o 3400 ea - 490 oeĸa, ĸao Co a p ec c paep a 3400 ea. B Πo Πee a oyca ec o 3400 ., coeo a 84 49 oeĸa, a Bapa e ca 73.



B Co xopaa c ec o 3000 o 3400 ea ca 515, ypac ca 154, a Bapa - 87.



Oycae ec c paep 2500 - 3000 ea Co ca 2572 po, ypac e ca 521, Bapa ca 450, a Πo 368.



K 31 yap 2023 ., o paep a oeee pxo ĸocopa e a pao oeceo ocypae (OO) e 835,6 . ., ĸoeo e c 38,3 . . oee cpaee cc c epo a 2022 . Oo oeee paxo a a 1,614 apa ea.