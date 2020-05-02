Êðàé íà áðèôèíãèòå íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá!

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Ìîòèâèòå çà ñïèðàíåòî íà ðåäîâíèòå áðèôèíãè å, ÷å áúëãàðñêîòî îáùåñòâîòî âå÷å å äîáðå èíôîðìèðàíî çà ïàíäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñ, à è ãëàñîâå íà êðèòèêà, ñïîðåä êîèòî ùàáúò ïðèâëè÷à ïîâå÷å êðèòèêà.




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