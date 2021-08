Калин Терзийски разкри защо се е напуснал Трифонов

© "o a Ca oo c ao a ee e ece "oe" (eaae, ao o (1998 .), 7 (1998 2000 .) (2000 .) o-o a ae oeao "aaeo" ( ea a o 1995 o 2014 .). ce a a oaa aoe ca ao ea ee ocao ao ae a ee. A oce oa, oao c ee ea, oec a caoceo a oaoa oe, a e eo a c o o o, oo ce ao oea. oace oea", oa aa cae a ec a aoaa c ao ceac "oe Ca oo.



o oee ao a a aaoaa ac aaa, aae, oace coo ee ooc.



ec e ao cao ece a oea, ao o-o ee e ceac aoeaae, oao o Cea o E oe, oe a Ca. Ce ao ece ae aeo c ocaae o ea e oaa aa, a aca, o ae o e-ee e c e o.



e oe c eae o aacoo oeee a oo ao e, ec , e e a ea, Show.bg



"Ca e cc ceoo oo aoae aoa a e e ceco a ce aa c eo. o e a ccaae ao oe oe. a caao ceco, a oeo a e e o, aa a, o e oea ao e aoaeo a .



e o oaoae oa, e o-coo a eeo Ca, c ca, c aca, oo o aa aaa ece.