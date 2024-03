Ивайло Русинов: Доброволчеството и безвъзмездното менторство променят съдби

© Открих силата на доброволчеството, колко силно влияние има върху хората и как може да променя съдби. Доброволчеството и безвъзмездното менторство са неща, които ти променят живота. Това каза в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“ главният организатор на събитието Ивайло Русинов.



Целта на благотворително младежко събитие Bag of Concepts XUNWE е да даде нов поглед на студентите за това какво е успехът и как да го достигнем, сподели още организаторът на събитието Дамян Димитров. "Събитието се нарича "Торба с идеи“ или Bag of Concepts, за да може всеки да сподели как той вижда успеха и как може да го постигнем. Всеки човек дава нов, различен поглед над това какво е успех,“ обясни той.



Ивайло Русинов отбеляза още, че лекторите, които са поканени, са от различни сфери на бизнеса, личностно развитие, наука и технологии, които ще разкажат не само за това как са постигнали личния си успех, а и ще дадат перспектива как всеки човек можем да вземе идея за вдъхновение. "Опитахме се да съберем хора от най-различно естество и най-различни сфери на развитие, за да можем да обхванем максимално много гледни точки, които да мотивират младежите.“



По думите му всеки има свой индивидуален път, който трябва да следва, и единственият, с който трябва да се конкурираш, е със самия себе си. "Няма нужда да следваш модели – отиди, виж перспективи и вземи това, което работи за теб, приложи,“ категоричен е Ивайло Русинов.



Дамян Димитров и Ивайло Русинов разказаха за своите участие в различни менторски програми, чрез които помагат на хората да научат как да следват целите и да развиват идеите си. "Аз вярвам, че това, което правя е много смислено и много хора могат да си вземат много от това, което правим с организацията на Bag of Concepts и участвайки и подкрепяйки такива организации. Аз самият съм взел много и сега е моментът да връщаме,“ допълни Дамян Димитров.



Събитието ще се проведе от 10.00 часа на 30 март в УНСС, като част от гостите на събитието са: музикантът Керана, художникът Неда Малчева, Георги Ненов – водещ на подкаста "Свръхчовекът“, финансовият консултант Стойне Василев, Петър Джугански – експерт по човешки ресурси, Александър Иванов с темата за изкуствения интелект и много други.