Ãëàâíèÿò ïðîêóðîð: Ðàäåâ ïîäêðåïè áåãúëöèòå îò ïðàâîñúäèåòî!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 15:27 / 14.07.2020Êîìåíòàðè (20)53
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"Ïîëèòèöè è îëèãàðñè äà ïëàùàò íà ïðîâîêàòîðè, çà äà óïîòðåáÿò ãðàæäàíñêàòà åíåðãèÿ, íå å íîâî. Íîâîòî å, ÷å òîçè, êîéòî ñëåäâàøå äà å îáåäèíèòåë íà íàöèÿòà – Ðóìåí Ðàäåâ, ïîäêðåïè áåãúëöèòå îò ïðàâîñúäèåòî. Íèå ïðîäúëæàâàìå â èìåòî íà áúäåùåòî íà Ðîäèíàòà! " Òîâà íàïèñà ïðåäè ìàëêî â òóèòúð ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ.




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