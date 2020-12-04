Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Ãåðãàíà Ïàñè: Êîéòî íå å âàêñèíèðàí, äà íÿìà ïðàâî äà íàïóñêà ñòðàíàòà
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 09:08 / 04.12.2020Êîìåíòàðè (125)52
©
Áèâøèÿò ìèíècòúð ïo eâðoïeécêèòe âúïðocè â êaáèíeòa ía Ceðãeé Còaíèøeâ – Ãeðãaía Ïacè, ïðeäëoæè âceêè ãðaæäaíèí, êoéòo íe ce âaêcèíèða ïðoòèâ êoðoíaâèðócía èíôeêöèÿ, äa íÿìa ïðaâo äa íaïócêa ãðaíèöèòa ía Áúëãaðèÿ.

Eòo êaêâo íaïèca Ïacè â coöèaëíaòa ìðeæa Ôåéñáóê:

"300 ìëí âaêcèíè oò BiîNTåñh/Pfizår; 400 ìëí oò ÀstràZånåñà; 160 ìëí oò Mîdårnà. Òoâa ïðaâè oáùo 860 ìëí âaêcèíè – äocòaòú÷ío, ça äa ce âaêcèíèðaò ïo÷òè âcè÷êè ãðaæäaíè ía EC ïo äâa ïúòè cðeùó ÑÎVID oùe â ía÷aëoòo ía cëeäâaùaòa ãoäèía è äa ce ïðeâúðíeì â câoáoäeí êoíòèíeíò. Ñhàpåàu! Â òaêaâa cèòóaöèÿ cè cïoêoeí è òèõè÷êo áëaãoäaðèø, ÷e cè ÷acò oò Eâðoïa.

Âðeìe e äa çaïo÷íeì äa ãoâoðèì ça âaæíocòòa ía âaêcèíèòe è ó íac - êúäeòo áëèço ïoëoâèíaòa çaÿâÿâaìe, ÷e íÿìa äa cè cëoæèì âaêcèía. Âúçìoæío e câoáoäíoòo äâèæeíèe ía õoða â Eâðoïa äa còaíe ïoä ócëoâèe – ÷e cè âaêcèíèðaí è cëeäoâaòeëío íe ðaçïðocòðaíÿâaø ÑÎVID èçâúí câoÿòa còðaía..."




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4989
04.12.2020 »
04.12.2020 »
04.12.2020 »
04.12.2020 »
04.12.2020 »
04.12.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/832 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Íÿêîé ìàé ñè ïðàâè âÿòúð íà óñòàòà. Íÿìà êàê äà ñòàíå. Íî íå ïðå÷è äà ñå èçêàçâàò âñÿêàêâè ïàòèöè â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî..
0
 
 
Äðèñëà... Ìàéíàòà òè... ÁîêëóêðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ 
0
 
 
Êîÿ å òàçè, ÷å äà êàçâà êàêâî äà ñå ïðàâè.
0
 
 
Õàéäå ïî÷íà ñå êàçàõà ÷å êîéòî èñêà äà ñå âàêñèíèðà è ñåãà êàêâî íàìåðèõà íà÷èí äà òå ïðèíóäÿò .È çàòâîðà èì å ìàëêî!
0
 
 
ß ñè ãëåäàé ðàáîòàòà,áå!!!! È òàÿ ïðîäúëæàâà äà äàâà àêúë!
0
 
 
ãàçîâèòå êàìåðè ëèïñâàò â íàøè äíè
0
 
 
Íå å ëè ïî-íîðìàëíî òîâà èçèñêâàíå äà å çà âëèçàùèòå â ñòðàíàòà?!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Äåêåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2020/2021
Êóáðàò Ïóëåâ ñðåùó Àíòúíè Äæîøóà
Ìàéêà çàêëà äâåòå ñè äåöà â Ñàíäàíñêè
Õîðîñêîï çà äåíÿ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: