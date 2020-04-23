Ãåíåðàëúò ñïàçè îáåùàíèåòî ñè, äúùåðÿòà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñå ïðèáðà â Áúëãàðèÿ

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:24 / 23.04.2020Êîìåíòàðè (2)22
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Äúùåðÿòà íà Ìèëåí Öâåòêîâ - Êàëèíà è ìàéêà é Äàíà Íà÷åâà âå÷å ñà â Áúëãàðèÿ. Òå ñà ïðèñòèãíàëè äíåñ îò Íèäåðëàíäèÿ ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà ïðàâèòåëñòâîòî, çà äà ìîãàò äà ïîãðåáàò óáèòèÿ â êàòàñòðîôà æóðíàëèñò, ñúîáùè "24 ÷àñà".

Íà ëåòèùåòî 24-ãîäèøíàòà Êàëèíà è áèâøàòà ñúïðóãà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñà áèëè ÷àêàíè îò åêèï íà Âîåííîìåäèöèíñêà àêàäåìèÿ, êîéòî å âçåë ìàòåðèàë çà òåñòîâå çà êîðîíàâèðóñ îò äâåòå. Ñëåä èçëèçàíå íà ðåçóëòàòèòå îò òåñòâàíåòî, àêî ñà îòðèöàòåëíè, ìàéêàòà è äúùåðÿòà ùå ìîãàò äà ïðèñòúïÿò êúì îðãàíèçèðàíå íà ïîãðåáåíèåòî íà 53-ãîäèøíèÿ âîäåù.

Òàçè ñóòðèí ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè çàÿâè, ÷å å ïîåë ëè÷åí àíãàæèìåíò çà ìëàäàòà æåíà, òúé êàòî ñïîðåä ïðàâèëàòà ïðè çàâðúùàíåòî ñè â Áúëãàðèÿ òÿ òðÿáâàøå äà áúäå ïîñòàâåíà 14 äíè ïîä êàðàíòèíà.

"Îùå â ïúðâèÿ äåí ñëåä ñìúðòòà íà âàøèÿ êîëåãà, çà êîåòî ïàê èçïîëçâàì âúçìîæíîñòòà äà èçêàæà ñúáîëåçíîâàíèÿ íà íåãîâèòå áëèçêè è êúì âñè÷êè âàñ îò ãèëäèÿòà, òîé áåøå îáè÷àí è ïðèçíàò æóðíàëèñò - îùå íà ñëåäâàùèÿ äåí ã-æà Ãåíêà Øèêåðîâà ñå ñâúðçà ñ ìåí, óòî÷íèõìå íÿêîè ïîäðîáíîñòè è ñúì ïîåë ëè÷åí àíãàæèìåíò êúì òîâà", êàçà â îòãîâîð íà âúïðîñ ïî âðåìå íà äíåøíèÿ áðèôèíã Ìóòàô÷èéñêè.

Ãåíêà Øèêåðîâà è Ìèëåí Öâåòêîâ âîäåõà ïðåäàâàíåòî "Àëòåðíàòèâàòà" ïî TV1. Òî ñòàðòèðà ñàìî ïðåäè 3 ñåäìèöè.

 





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